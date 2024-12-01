شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتناول هذه المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب.. الإفراط خطر والان مع تفاصيل الخبر

وجدت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من المكملات الغذائية دون استشارة الأطباء لا تحقق فوائد كبيرة، وفي بعض المواقف، قد يكون ضارًا، ولذلك تجنب الجمع بين الكثير من هذه المكملات الغذائية ولا تتناول أي مكمل غذائي أكثر من الجرعة الموصوفة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإسهال الشديد والقيء ومشاكل الأمعاء وحتى السكتة الدماغية، بحسب موقع تايمز ناو.

بالنسبة لأولئك الذين يتناولون المكملات الغذائية يوميًا، فلا بد وأنك تتساءل عما إذا كنت تتناول الكثير منها.

وأكد الخبراء أن عدد الفيتامينات التي يمكنك تناولها في اليوم يعتمد على المكمل الغذائي وكمية الفيتامين التي تحصل عليها بالفعل في نظامك الغذائي، فالجمع بين الكثير من هذه المكملات أو تناول جرعة أكبر من الجرعة الموصى بها يمكن أن يزيد من خطر تناول جرعة زائدة.

ويقول الخبراء إنه يجب عليك دائمًا استشارة الطبيب قبل تناول مكمل غذائي جديد، حيث سيكون قادرًا على إخبارك بكمية المغذيات التي تحتاجها.

كيف تفيدك المكملات الغذائية؟

وفقًا للخبراء، تتوفر المكملات الغذائية في أشكال عديدة، مثل الكبسولات والمساحيق والأقراص. في حين يضيف بعض المصنعين العناصر الغذائية إلى المشروبات ومشروبات الطاقة، فمن المستحسن دائمًا استشارة الطبيب قبل البدء في تناول مكمل غذائي جديد.

كيف تسبب الفيتامينات جرعة زائدة؟

يقول الأطباء إن تناول الكثير من المكملات الغذائية – في أوقات غريبة – يمكن أن يؤدي إلى جرعة زائدة. تتراكم بعض المعادن والفيتامينات في دمك بمرور الوقت وتزيد من خطر تناول جرعة زائدة. يمكن أن تحدث الجرعة الزائدة أيضًا عن طريق الخطأ عندما يقوم بعض المصنعين بتحصين الأطعمة والمشروبات بالعناصر الغذائية دون أن تدرك مقدار ما تستهلكه.

وبالتالي، يمكن أن تكون أي مادة مغذية سامة بكميات زائدة، على الرغم من أن فيتامينات ب وفيتامين ك لا تسبب عادة السمية. تأتي العديد من المخاطر الصحية الشديدة الناجمة عن الجرعة الزائدة من مكملات الكالسيوم والحديد. ومع ذلك، فإن بعض الفيتامينات الأخرى التي يمكن أن تسبب جرعة زائدة تشمل:

فيتامين أ

يؤدي تناول الكثير من فيتامين أ إلى الغيبوبة والوفاة في الحالات الشديدة ويسبب ضررًا خطيرًا للنساء الحوامل والمرضعات. كما أن زيادة فيتامين أ ضارة للجنين أثناء الحمل.

فيتامين د

يعزز فيتامين د من امتصاص أمعائك للكالسيوم، مما يؤدي إلى وجود دم في البول.

فيتامين هـ

قد يؤدي تناول فيتامين هـ الزائد إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية، أو النزيف المفاجئ في المخ.

علامات وأعراض تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية

قد تصاب بأعراض الجرعة الزائدة إذا تناولت جرعات زائدة من المكملات الغذائية. ومن بين هذه الأعراض:

ألم العظام أو المفاصل أو العضلات

بول غائم

إسهال

شفاه جافة أو متشققة أو جلد متشقق

صداع

نبضات قلب غير منتظمة أو سريعة

تغيرات في المزاج

غثيان وقيء

نوبات صرع

ألم في المعدة

ويقول الأطباء إن بعض المعادن والفيتامينات تسبب أيضًا أعراضًا محددة، مثل كثرة الحديد في جسمك يمكن أن تؤدي إلى إسهال دموي داكن وضعف، في حين تسبب جرعة زائدة من فيتامين أ عدم وضوح الرؤية والدوخة.

كيف يمكنك تناول المكملات الغذائية بأمان؟

وفقًا للأطباء، يجب ألا تتناول أبدًا أي كمية أو جرعة من المكملات الغذائية دون استشارة طبية. كما تختلف توصيات الجرعات والتوقيت بين الأشخاص.

تذكر دائمًا أن المكملات الغذائية قد تتفاعل مع أي أدوية تتناولها.

