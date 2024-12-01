شكرا لقرائتكم خبر عن مش زي بعض.. فيروس نقص المناعة يختلف عن الإيدز.. اعرف الفروق والان مع تفاصيل الخبر

يهاجم فيروس نقص المناعة البشرية الجهاز المناعي، ما يعرض قدرته على مكافحة العدوى للخطر، ويتطور إلى الإيدز إذا لم يتم علاجه، فينتشر فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الدم والاتصال الجنسي وانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، في حين تمنع مضادات الفيروسات القهقرية تطور المرض إلى الإيدز، تظل الحالات العالمية كبيرة، مع 1.3 مليون إصابة جديدة و630.000 حالة وفاة سنويًا، بحسب موقع تايمز ناو.

الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يهاجم الجهاز المناعي، وتحديدًا خلايا CD4 (الخلايا التائية)، والتي تعد ضرورية للدفاع المناعي. بمرور الوقت، إذا لم يتم علاجه، يمكن أن يقلل فيروس نقص المناعة البشرية من عدد هذه الخلايا، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وبعض أنواع السرطان.

يمثل الإيدز المرحلة الأكثر شدة من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية، والتي تتميز بضعف شديد في الجهاز المناعي ووجود عدوى انتهازية أو سرطانات محددة.

من المهم أن ليس كل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية يصاب بالإيدز، فتسمح التطورات في العلاج المضاد للفيروسات القهقرية للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بإدارة الفيروس بشكل فعال، ومنع تطوره إلى الإيدز.

إحصائيات فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز العالمية

وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، كان حوالي 39 مليون شخص على مستوى العالم يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية اعتبارًا من عام 2024. في كل عام، يتم الإبلاغ عن حوالي 1.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية، بينما يموت 630.000 شخص بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز. تُظهر هذه الأرقام تقدمًا كبيرًا مقارنة بالعقود الماضية، بسبب تحسن الوعي والوقاية وتدابير العلاج.

كيف ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية؟

وفقًا لبيانات موقع HIV.gov، ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية في المقام الأول من خلال سوائل الجسم المحددة التي تحتوي على الفيروس. لا ينتقل الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة) بحد ذاته، لأنه يمثل المرحلة المتقدمة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. إن فهم طرق انتقال فيروس نقص المناعة البشرية يمكن أن يساعد في الوقاية والحد من وصمة العار.

طرق انتشار فيروس نقص المناعة البشرية:

1. الاتصال الجنسي

2. الاتصال من الدم إلى الدم

- مشاركة الإبر أو الحقن لتعاطي المخدرات أو الوشم أو ثقب الجسم مع شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

- تلقي عمليات نقل الدم الملوث أو منتجات الدم (على الرغم من ندرة ذلك في البلدان التي تطبق عمليات فحص صارمة).



3. انتقال العدوى من الأم إلى الطفل- يمكن للنساء الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية نقل الفيروس إلى أطفالهن أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية. ومع ذلك، فإن العلاج المضاد للفيروسات القهقرية المناسب يقلل بشكل كبير من هذا الخطر.4. التعرض المهني- يمكن أن يتعرض العاملون في مجال الرعاية الصحية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خلال إصابات الإبر أو الحوادث الأخرى التي تنطوي على دم ملوث.5. استخدام الأدوات الملوثة- مشاركة شفرات الحلاقة أو الإبر أو غيرها من الأشياء الحادة التي قد تحتوي على آثار دم ملوث. ما لا ينشر فيروس نقص المناعة البشرية

لا يمكن أن ينتشر فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الاتصال العرضي مثل:

- العناق أو المصافحة أو مشاركة الأواني.

- الانتقال الجوي، مثل السعال أو العطس.

- مشاركة حمامات السباحة أو المراحيض.

كيفية منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية:

- العلاج الوقائي قبل التعرض (PrEP): دواء للأفراد المعرضين لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لتقليل فرصة الإصابة.

- تجنب مشاركة الإبر: استخدم الإبر والمحاقن المعقمة فقط.

- الاختبار والعلاج:

إجراء اختبار منتظم لفيروس نقص المناعة البشرية والالتزام بالعلاج المضاد للفيروسات القهقرية لأولئك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية للحفاظ على حمولة فيروسية غير قابلة للكشف.

