شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح ذهبية للحماية من الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

السرطان هو المرض الخبيث الذي يؤثر على صحة الكثيرين، فقد يؤدي نمط الحياة غير الصحي للإصابة به، ولكن تظل هناك العديد من النصائح الصحية التي يمكن القيام بها للوقاية من الإصابة بالسرطان إذا ما اتبعها صاحبها، ويقدمها موقع "healthline"، ومنها:

- الحفاظ على وزن صحي والتخلص من الوزن الزائد وتعد من أهم النصائح التي يجب القيام بها، فالأشخاص المصابون بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان، والسبب يرجع إلى أن تراكم الدهون تؤدي إلى زيادة الاستجابات الالتهابية واختلال التوازن الهرموني ومقاومة الأنسولين، وكلها عوامل تساهم في الإصابة بالسرطان.

- ممارسة التمارين الرياضية تعد من الحيل الجيدة والقوية التي تساهم بشكل كبير في وقايتك من الإصابة بالسرطان، حيث تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على وزن صحي، وتوازن مستويات الهرمونات، وتحسن المناعة، وكل هذا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا خاليًا من الدهون وغني بالفواكه والخضروات والبروتين الصحي، تعد من الحيل الجيدة للوقاية، ولذا اتباع نظام غذائي منخفض في الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء لتقليل خطر الإصابة بالسرطان بشكل أكبر.

- الإقلاع عن التدخين، من أهم النصائح الوقاية للحد من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الرئة.

- قلل التعرض لأشعة الشمس المضرة لأنها تزيد من فرص تعرضك لإصابة بسرطان الجلد.