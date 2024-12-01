ابتسم توزع 6 آلاف حقيبة للتوعية بصحة الفم والأسنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_مكة

وزعت جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية بمنطقة مكة أكثر من 6000 حقيبة توعوية خاصة بصحة الفم والأسنان وذلك من مطلع العام الحالي وحتى الآن وذلك خلال برامجها التي نظمتها في 25 جهة حكومية وخيرية وتعليمية.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور أيمن بن محمد نوح أن اللقاءات التوعوية التي نفذتها الجمعية ويقوم عليها نخبة من الأطباء والمختصين المتطوعين شملت 10 جهات حكومية وخيرية و15 مدرسة من مختلف المراحل الدراسية ، فيما استقبلت 17 عيادة تابعة للجمعية ولشركائها أكثر من 5000 مستفيد في مكة وجدة والقنفذة والطائف ، حيث وفرت لهم الخدمات العلاجية اللازمة.

وأوضح رئيس ابتسم أن خدمات الجمعية المقدمة هي من ضمن برامجها ومشاريعها المتنوعة والتي منها : بسمة يتيم ، بسمة حافظ ، بسمة كفيف ، العلاج الخيري ، علاج الأرامل ، الضمان الاجتماعي ، دار الملاحظة والأسنان الصغيرة ، مقدماً شكره لجميع الداعمين والمتعاونين لإنجاح رسالة الجمعية وتحقيق أهدافها خدمةً للمجتمع في منطقة مكة المكرمة .

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