شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى هشاشة العظام.. 5 خطوات للوقاية من الكسور والان مع تفاصيل الخبر

لا تعني هشاشة العظام بالضرورة أن تعيش مع خطر التعرض المستمر لكسر العظام في المستقبل، فإذا تم تشخيص إصابتك بهشاشة العظام، فإن منع الكسور أمر تحت سيطرتك، ولا يزال الوقت مبكرًا للبدء.

سواء كنت قد بدأت للتو رحلة صحة العظام أو كنت تتعامل مع هشاشة العظام لسنوات، فهناك خطوات فعالة يمكنك اتخاذها لحماية عظامك من الكسور، من خلال اختيارات نمط الحياة الصحيحة وممارسة الرياضة والتغذية، يمكنك الحفاظ على قوة عظامك وتقليل خطر الإصابة.

ما مرض هشاشة العظام؟

يؤدي هشاشة العظام إلى إضعاف العظام عن طريق تقليل كثافتها وقوتها، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور ووفقا لموقع "news18" الأمر أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، وغالبًا ما لا يتم تشخيصه حتى يتم كسر العظم، وبينما يختلف العلاج حسب شدته، فإن الوقاية هي المفتاح، يلعب النظام الغذائي السليم وممارسة الرياضة والمكملات الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين د دورًا كبيرًا في الحفاظ على قوة العظام.

في المراحل المبكرة، قد لا تظهر أعراض هشاشة العظام، ولكن مع تقدمها، قد تسبب آلام الظهر، أو انحناء الظهر أو حتى فقدان الطول، يمكن لعوامل مثل الشيخوخة، ونقص هرمون الاستروجين لدى النساء، وانخفاض هرمون التستوستيرون لدى الرجال، والتاريخ العائلي أن تزيد من خطر الإصابة.

إذا تم تشخيص إصابتك بهشاشة العظام، فإن اتخاذ خطوات لمنع الكسور أمر بالغ الأهمية للحفاظ على جودة حياتك. من خلال إجراء تغييرات بسيطة في نمط حياتك، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالكسور بشكل كبير.

5 خطوات لحماية عظامك ومنع الكسور

1-تعزيز صحة العظام بالكالسيوم وفيتامين د:

الكالسيوم هو الأساس لعظام قوية، وفيتامين د ضروري لامتصاصه.

للتحكم في هشاشة العظام، تأكد من حصولك على ما يكفي من الكالسيوم من خلال منتجات الألبان والخضراوات الورقية والأطعمة المدعمة، وفكر في تناول المكملات الغذائية إذا لزم الأمر لدعم قوة العظام.

2- حافظ على نشاطك من خلال ممارسة تمارين تحمل الوزن:

مارس تمارين تحمل الوزن مثل المشي أو الرقص أو تمارين القوة الخفيفة لتعزيز كثافة العظام وتقليل مخاطر الإصابة بالكسور، تعمل هذه الأنشطة على تحسين التوازن والتنسيق والقدرة على الحركة بشكل عام، مما يساعد في منع السقوط.

3-اجعل منزلك محميًا من السقوط:

إن خلق بيئة معيشية أكثر أمانًا يعد أمرًا أساسيًا لإدارة هشاشة العظام، قم بإزالة المخاطر المحتملة، تأكد من الإضاءة المناسبة في جميع أنحاء المنزل، وخاصة في الليل، لتجنب الحوادث والسقوط.

4- حافظ على وضعية جسمك الصحيحة أثناء الجلوس والوقوف:

تقلل الوضعية الجيدة من الضغط غير الضروري على العمود الفقري والعظام، كن حريصًا على كيفية الجلوس والوقوف ورفع الأشياء لتجنب الضغط الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هشاشة العظام، يمكن أن تساعد ممارسة الوضعية الصحيحة يوميًا في دعم صحة العظام ومنع الإصابة.

5- ممارسة اليوجا:

تعتبر اليوجا من الرياضات الممتازة لتحسين المرونة والتوازن والاستقرار، يمكن أن تساعد الممارسة المنتظمة في تقليل خطر السقوط وزيادة القدرة على الحركة وتحسين جودة حياتك بشكل عام.