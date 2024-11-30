شكرا لقرائتكم خبر عن سرطان القولون.. روشتة الوقاية من المرض ونصائح بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

سرطان القولون أحد أهم أنواع السرطانات، لها من الأهمية الكثير نتيجة تأثيرها على عضو مهم بالجسم، ويمكن الحد من انتشارها وعلاجها إذا تم الكشف المبكر عنها، وفقًا لتقرير نشر في موقع كانسر المعنى بكل ما يخص الأورام والسرطانات، وموقع ceders كذلك، فإن هذا النوع من السرطان له الكثير من العوامل المحفزة لعل من أهمها التحفيز الجينى والوراثى في العائلة، فضلاً عن الطفرات الجينية التي تحدث للبعض وغيرها الكثير من الأسباب.

ويمكن الوقاية من سرطان القولون من خلال مجموعة من النصائح وتعديلات في نظام الحياة بشكل عام، والتي من بينها أن يهتم الإنسان بتعديل نظامه الغذائي لكى يكون صحيا بالكامل، والبعد عن الأطعمة المصنعة والمقلية والدهنية، والتركيز على الحبوب الكاملة والخضروات والفاكهة، والتركيز على الحبوب الكاملة كالشوفان والأرز البنى والفيشار وغيرها.

وتابع التقرير أهمية ممارسة الحركة والنشاط والرياضة للوقاية وتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون، وذلك لأن الرياضة تقلل من معدلات التهابات الجسم والمسببة بشكل كبير للأورام والسرطانات، وتقليل التهابات الأمعاء وتعزيز المناعة، ويجب أيضًا الاهتمام بمراقبة الوزن وتقليل الوزن والحفاظ عليه مثاليا للوقاية من مشكلات الأورام وفرص الإصابة بالسرطانات والأمراض بشكل عام .

التدخين يرفع فرص الإصابة بالسرطانات عامة، والقولون خاصة، لذا يجب البعد نهائيا عن كل أنواع التدخين، والاهتمام بإتباع نظام إذائى وحياتى ورياضى وصحى متكامل، مع أهمية وضرورة الفحص المبكر لسرطان القولون، الذى يزيد من فرص الشفاء العاجل لهم، ويحسن من حياتهم، كما يقيهم عودة المرض أو تفاقمه.