شكرا لقرائتكم خبر عن ما تفتحش الثلاجة بالليل.. دراسة تكشف الوقت المثالى لتناول وجبة العشاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا وجامعة كولومبيا عن أن تناول العشاء بعد الساعة 5 مساءً يمكن أن يعطل بشكل كبير عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بحسب موقع "تايمز ناو".

وأكد البحث، المنشور في مجلة Nutrition and Diabetes، على أهمية تناول العشاء مبكرًا، ويفضل حوالي الساعة 5 مساءً، لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بتناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

مخاطر صحية لتأخر وقت وجبة العشاء

أوضحت الدراسة أن استهلاك أكثر من 45% من السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة 5 مساءً قد يعطل مستويات السكر في الدم بشكل كبير، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، ويعيق عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز في الجسم ووظيفة الأنسولين، وكلاهما ضروري للحفاظ على مستويات صحية من السكر في الدم.

وقالت الدكتورة ديانا دياز ريزولو، إحدى المؤلفين المشاركين في الدراسة:"إن قدرة الجسم على استقلاب الجلوكوز محدودة في الليل لأن إفراز الأنسولين ينخفض، وحساسية خلايانا لهذا الهرمون تنخفض، ويرجع هذا إلى الإيقاع اليومي، الذي يتم تنسيقه مع ضوء النهار الطبيعي ودورات الليل."

شملت الدراسة 26 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عامًا، وكانوا يعانون من زيادة الوزن أو مرض السكري من النوع 2.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين وتناولوا وجبات متطابقة في أوقات مختلفة- مجموعة تأكل مبكرًا والأخرى متأخرة.

أظهرت النتائج أن أولئك الذين يأكلون في وقت متأخر عانوا من ارتفاع مستويات الجلوكوز وانخفاض تحمل الجلوكوز وتؤكد هذه النتائج على العيوب الأيضية لتناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

مخاطر صحية مرتبطة بتناول الطعام في وقت متأخر من الليل

لقد ارتبط تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بالعديد من المخاطر الصحية الإضافية التي تتجاوز مرض السكري:

1. زيادة الوزن

غالبًا ما يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى استهلاك سعرات حرارية إضافية، مما يساهم في زيادة الوزن.

وقد وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام قبل وقت قريب من وقت النوم يميلون إلى اختيار أطعمة كثيفة السعرات الحرارية وأقل تغذية، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

2. مخاوف تتعلق بصحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة القلب من خلال زيادة مستويات الكوليسترول وضغط الدم والالتهابات.

وتزيد هذه العوامل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمرور الوقت.

3. ضعف صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يؤدي تناول الوجبات قبل وقت قريب من وقت النوم إلى إجهاد الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى مشاكل مثل ارتداد الحمض وحموضة المعدة وعسر الهضم.

والنوم بعد تناول الطعام مباشرة يزيد من تفاقم هذه الحالات، حيث لم تعد الجاذبية تساعد في الحفاظ على حمض المعدة تحت السيطرة.

4. أنماط النوم المتقطعة

يمكن أن تتداخل الوجبات في وقت متأخر من الليل مع جودة النوم. - تناول الطعام في وقت متأخر يحفز عملية الهضم، مما يبقي الجسم نشطًا ويعطل إنتاج الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم.

5. زيادة خطر الإصابة بالسمنة

تربط العديد من الدراسات بين عادات تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وارتفاع خطر الإصابة بالسمنة. تنخفض قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية في الليل، مما يتسبب في تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون.

6. التأثيرات على الصحة العقلية

هناك أدلة تشير إلى أن جداول تناول الطعام غير المنتظمة، بما في ذلك العشاء في وقت متأخر، يمكن أن تؤثر على الحالة المزاجية والوظيفة الإدراكية. قد يساهم قلة النوم والاضطرابات الأيضية في التوتر والقلق.