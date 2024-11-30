شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المصنعة خطر على صحتك وتؤدى للإصابة بالسرطان.. طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ الكثيرون إلى الأطعمة المصنعة والسريعة كحل سريع للتغلب على الجوع، وبحسب الدراسات يمكن لبعض الأطعمة المصنعة أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان خاصة إذا تناولها الشخص بكميات كبيرة أو على مدى فترات طويلة، وتشمل هذه الأطعمة: البرجر والسوسيس والهوت دوج، لذا في هذا التقرير نتعرف على مخاطر الأطعمة المصنعة وطرق الوقاية من السرطان.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يمكن تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة، مثل النظام الغذائي، والابتعاد عن اللحوم المصنعة والمعالجة.

أضرار اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة هي اللحوم التي يحفظها المصنعون من خلال التدخين أو المعالجة أو التمليح تشمل الأمثلة: النقانق، النقانق، السلامي، لحم البقر المحفوظ، لحم البقر المقدد. غالبًا ما تشتمل عملية تصنيع هذه اللحوم على النتريت، الذي يمكن أن يخلق مواد مسرطنة. حتى تدخين اللحوم بدون مواد كيميائية يمكن أن ينتج هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات، وهو نوع من المواد المسرطنة.

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن هناك "أدلة مقنعة" على أن اللحوم المصنعة تسبب السرطان. وفقًا لدراسة حديثة، يعد استهلاك اللحوم المصنعة عامل خطر كبير للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

الأطعمة المصنعة والمعالجة

تشمل هذه الأطعمة الوجبات الخفيفة المعبأة مثل البسكويت ورقائق البطاطس والوجبات المجمدة والحبوب السكرية والصودا والمواد القابلة للدهن مثل السمن والجبن الكريمي.

والشيكولاتة، والوجبات السريعة مثل البيتزا، والهمبرجر، والدجاج المقلي. يقوم المصنعون بتعديل هذه الأطعمة باستخدام مواد كيميائية مثل المنكهات والألوان والمستحلبات والمواد المضافة الأخرى لجعلها ذات مذاق أفضل وتدوم لفترة أطول.

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة على مستويات عالية من الملح والسكر والدهون والمواد الكيميائية المسببة للسرطان.

كما أنها منخفضة بشكل عام في الألياف والفيتامينات والمعادن. إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة يمكن أن يؤدي إلى السمنة، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان.

الوقاية من السرطان

يمكنك تقليل فرص إصابتك بالسرطان من خلال اختيارات نمط الحياة الأساسية هذه:

الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وبناء نظامك الغذائي على البروتين النباتي والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

حاول تجنب المواد الملوثة مثل المبيدات الحشرية والأسمدة ومسببات اختلال الغدد الصماء، والتي يمكن أن تغير الكائنات الحية الدقيقة المعوية.

تحتوي الفواكه والخضراوات على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون، وهي خيارات صحية أكثر.