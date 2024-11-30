شكرا لقرائتكم خبر عن الشوفان بالموز.. الوجبة الأفضل للرضيع بعد إتمامه هذا العمر والان مع تفاصيل الخبر

بدءًا من إتمام الطفل للشهر السادس من العمر عليك أن تبدئى في إدخال بعض الأكلات والأطباق الخفيفة المهروسة، لتحسين صحته العامة وبدء مرحلة البناء العام للجسم والمناعة بجانب تغذيته بالرضاعة باللبن الصناعى أو الطبيعى، حسب نوعية الرضاعة.

وقال الدكتور حاتم قرطام، استشارى الأطفال وحديثي الولادة قصر العينى، إن الرضاعة بأنواعها تحتاج لإدخال وجبات مميزة وصحية للطفل بعد إتمامه الـ6 أشهر، وذلك لأنه يعزز من نموه وتغذيته وتحسين عمليه بناء عظامه وعضلاته وأعصابه، وكذا صحته العامة.

وينصح بطهى الشوفان طهيًا جيدًا وضربه ضربًا جيدًا ليصبح ناعم القوام، وإضافة مهروس الموز عليه أيضًا، هذا الخليط الرائع له الكثير من الفوائد الصحية المفيدة للرضيع:

يعزز من صحة المعدة والأمعاء ويحسن من حركية المعدة للطفل الصغير يحسن من إخراج الطفل فلا يسبب الإمساك الذى يصيب أغلب الرضع في تلك المرحلة العمرية يشعر الطفل الرضيع بالشبع لفترة طويلة من الوقت، لساعات طويلة تجعله أكثر هدوءًا يمكن أن ينام الطفل بعد وجبة مثل هذه الوجبة المفيدة فترة جيدة، دون استيقاظ بسبب الجوع يعزز نسب البوتاسيوم التي يحصل عليها الرضيع في تلك المرحلة العمرية الهامة التي تحتاج للكثير من المغذيات والفيتامينات لتعزيز بناء الجسم وسلامته.

ونصح استشارى الأطفال بضرورة الاهتمام بسؤال الأم قبل إطعام الطفل الرضيع في تلك السن، عن نوعية الطعام الذى يجب أن يقدم له، وفقا لحالته وصحته وطبيعة جسمه ونموه.