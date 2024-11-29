شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاً من حقنة البوتوكس.. السفر يؤخر الشخوخة ويحافظ على شبابك.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

فى السفر سبع فوائد، ولكن يبدو أن الفائدة الثامنة في الطريق! وهى تتعلق بمخاوف لطالما هاجمتنا جميعًا، وهو الخوف من الشيخوخة والهرم!

السفر أفضل الأنشطة التي يمكنك ممارستها خلال حياتك، لها تأثير إيجابى على نفسيتك وصحتك العقلية، وصحتك العامة، بل وعلى ثقافتك وخبراتك، ويؤكد العلم كل يوم فوائد جديدة للسفر والترحال، ففي دراسة نشرت مؤخرًا فى موقعى nypost وfoxnews أكدت أن السفر والترحال من بلد إلى آخر يمكن أن يعود على صحتك بفائدة عظيمة، ألا وهى الحفاظ الدائم على شبابك، ومقاومة زحف شيخوختك المتوقع بمرور السنين.

وذكرت التقارير أن السر يكمن في أن الشيخوخة عملية جسمانية لا رجعة فيها، ولكن يمكن إبطاؤها قدر الإمكان، وذلك لإن السفر غاليا ما يتضمن نشاطات رياضية مكثفة، تتضمن المشى لمسافات طويلة، مع ممارسة الرياضات، وكذا الجرى والحركة المستمرة، فضلاً عن أن السفر في حد ذاته يخفف حدة التوتر والقلق العام، ما يؤدى إلى تعزيز نشاط الجهاز المناعى للوقاية من المرض، والدفاع عن الجسم ضد الإصابات المتكررة، ما يحد من مشكلات المناعة العامة وانخفاضها، سواء لأسباب نفسية أو صحية، كذلك يعزز السفر والتجوال من الحالة الصحية العامة والقدرة على بذل الجهد والنشاط.

السفر والحركة والشناط المستمر، قادر على جعلك أكثر قدرة على التخلص أولاً بأول من الضغوط النفسية، التي تعد سببا أساسيا في الإصابة بالكثير من المشكلات الصحية، ويساعد على تأخير التجاعيد وعلامات الشيخوخة وعلامات المرض، لأنه يحسن الصحة العامة بشكل واضح.