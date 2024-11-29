شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الزواج يؤخر شيخوخة الرجال والعزاب أسرع فى علامات تقدم العمر والان مع تفاصيل الخبر

كشف دراسة حديثة نشرت في في مجلة International Social Work مؤخرًا أن الرجال المتزوجين يتقدمون في العمر بشكل أبطأ من العزاب أي الذين لم يتزوجوا، وفقا لموقع hindustantimes.

الرجال المتزوجون مقابل النساء المتزوجات

أظهرت الدراسة الجديدة أن الرجال المتزوجين يتقدمون في العمر ببطء مقارنة بأقرانهم الذين لم يتزوجوا قط، ولكن هذا لا يحدث إلا إذا ظلوا متزوجين ــ فمن المرجح أن يكون للانفصال والطلاق ووفاة الزوجة تأثير سلبي.

وكشفت النتائج الجديدة أن النساء المتزوجات لم يختلفن كثيراً في العمر عن أقرانهن من النساء اللاتي لم يتزوجن قط، وتبين أن أولئك اللاتي تزوجن ثم انفصلن كن في وضع غير مؤات مقارنة بأصدقائهن المتزوجات والعازبات. ومع ذلك، فإن النساء اللاتي لم يتزوجن قط تقدمن في العمر بنجاح أكبر من أولئك اللاتي تعرضن للطلاق أو الترمل، وفقاً للدراسة.

وقد سلطت الأبحاث السابقة الضوء على فوائد الزواج، بما في ذلك تحسين الصحة البدنية والعقلية، لكن هذه الدراسات غالبا ما فشلت في تفسير التغيرات في الحالة الزوجية بمرور الوقت أو كيف قد تختلف هذه الديناميكيات بالنسبة للرجال والنساء.



تتبعت دراسة أجريت على كبار السن في كندا صحة ورفاهية البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و85 عامًا على مدى 20 عامًا لفهم كيفية تأثير حالتهم الزوجية على صحتهم. ونظرت إلى قائمة من العلامات لتحديد ما إذا كان كل مشارك قد تقدم في السن "بنجاح" أم لا.

وسعى الباحثون إلى اعتماد تعريف أكثر شمولاً وتكاملاً، يشتمل على الرفاهية الجسدية والنفسية والاجتماعية والعاطفية، لالتقاط التجارب المعيشية لكبار السن بشكل أفضل.