شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. 4 أعراض لمرض السكرى لا تتجاهليها والان مع تفاصيل الخبر

مرض السكري لا يسبب دائمًا أعراضًا ملحوظة، وخاصة في المراحل المبكرة، ومع ذلك، بالنسبة للنساء، يمكن أن تكون بعض الأعراض بمثابة علم أحمر يشير إلى وجود مرض السكري أو مرحلة ما قبل السكري، ويعاني ما يقرب من 70 مليون شخص، نصفهم من النساء، في تعداد سكاني يبلغ 1.21 مليار نسمة من مرض السكري، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 101 مليون بحلول عام 2030، ووفقًا لدراسة تأثير الجنس على رعاية مرضى السكري من النوع 2، غالبًا ما يتم إهمال هذه الأعراض أو تشخيصها بشكل خاطئ، ولكن التعرف عليها قد يكون الفارق فيما يتعلق بالرعاية الطبية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 4 مؤشرات مبكرة لمرض السكري فريدة من نوعها بالنسبة للنساء:

زيادة العطش وزيارات الحمام المتكررة

من العلامات المبكرة لمرض السكري العطش المفرط، المعروف باسم كثرة التبول، ورغم أن هذه الأعراض ليست مقتصرة على النساء، فقد ارتبطت بالتبول المتكرر (كثرة التبول)، والذي قد يصبح أكثر حدة أثناء الحمل أو الحيض بسبب التغيرات الهرمونية، وقد تلاحظ النساء أنهن بحاجة إلى استخدام المرحاض بشكل متكرر أكثر من المعتاد، وخاصة في الليل، ويحدث هذا لأن مستويات السكر المرتفعة في الدم تحفز الكلى على العمل لساعات إضافية لتصفية الجلوكوز الزائد، مما يؤدي إلى الجفاف، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة رعاية مرضى السكري، أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بانزعاج المثانة وأعراض مرتبطة بالترطيب في المراحل المبكرة من مرض السكري.

متلازمة تكيس المبايض ومقاومة الأنسولين

تزداد احتمالات إصابة النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بمرض السكري من النوع الثاني، وتؤدي متلازمة تكيس المبايض، وهي حالة هرمونية، إلى إضعاف قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وهي مقدمة لمرض السكري، وعندما يتطور مرض السكري، قد تتفاقم الأعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن وظهور حب الشباب، ووفقًا لمجلة Journal of Clinical Endocrinology &Metabolism، قد يعاني ما يصل إلى 70% من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو مرحلة ما قبل السكري.

التهابات المسالك البولية المتكررة

قد تكون التهابات المسالك البولية المتكررة علامة مهملة على الإصابة بمرض السكري لدى النساء، حيث توفر مستويات السكر المرتفعة في الدم بيئة مثالية لنمو البكتيريا، مما يؤدي إلى تكرار العدوى، وقد تعاني النساء، نظرًا لكونهن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية بسبب قصر مجرى البول، من هذا كعرض مبكر، ووجدت دراسة في مجلة مرض السكري ومضاعفاته أن النساء المصابات بمرض السكري لديهن خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية ضعف النساء الغير مصابات بمرض السكري.

فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تعطيل الدورة الشهرية لدى المرأة، مما يتسبب في أن تصبح فترات الحيض أكثر غزارة أو غير منتظمة، ويحدث هذا لأن مرض السكري يؤثر على تنظيم الهرمونات وحساسية الأنسولين، وكلاهما يلعب دورًا حاسمًا في الجهاز التناسلي، وفقًا لبحث من المجلة الأمريكية لأمراض النساء والولادة، فإن النساء اللاتي يعانين من مستويات سكر الدم السيئة الإدارة أكثر عرضة لتجربة اضطرابات الدورة الشهرية، ويمكن أن تشير هذه الاضطرابات إلى مقاومة الأنسولين الكامنة أو مرض السكري، خاصةً إذا ظهرت جنبًا إلى جنب مع أعراض أخرى مثل التعب أو تغيرات الوزن.