شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الأسماك يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.. الطريقة الصحية لطهيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أمراض القلب تحصد أرواح الملايين في مختلف أنحاء العالم، مما يؤكد أهمية التدابير الوقائية للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ومن بين الحلول الغذائية المتاحة، تبرز إضافة الأسماك إلى وجباتك كطريقة بسيطة وفعالة للغاية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فالأسماك، التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، وخاصة أحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن توفر فوائد كبيرة لقلبك.

دور الأحماض الدهنية أوميجا 3

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية من أهم العناصر الغذائية الموجودة في الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة، وهي دهون أساسية لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجها ولكن يجب الحصول عليها من الطعام، تساعد أحماض أوميجا 3 في مكافحة الالتهابات، وهي من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، وقد ثبت أنها تخفض الدهون الثلاثية، وهي الدهون الموجودة في الدم والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعمت الأبحاث العلمية حسب موقع " onlmyhealth"، باستمرار الفوائد الصحية للقلب التي توفرها الأسماك، تعمل أحماض أوميجا 3 على تقليل الالتهابات وتنظيم ضربات القلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، يجب أن تكون الأسماك عنصرًا أساسيًا في نظامهم الغذائي.

خفض الكولسترول السيئ

يساعد تناول الأسماك أيضًا في تحسين مستويات الكوليسترول، تعمل أحماض أوميجا 3 الموجودة في الأسماك على رفع مستوى البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، أو "الكوليسترول الجيد"، والذي يلعب دورًا حاسمًا في إزالة الكوليسترول الزائد من مجرى الدم.

في الوقت نفسه، تساعد على خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يشار إليه غالبًا باسم "الكوليسترول السيئ، وفقًا لـ دراسات من المعروف أن LDL يساهم في تراكم اللويحات في الشرايين، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

توازن الكوليسترول الصحي أمر حيوي لصحة القلب والأوعية الدموية، والأسماك تساعد في تحقيق ذلك بشكل طبيعي، والطريقة التي تعزز بها الأسماك الكوليسترول الجيد مع قمع الكوليسترول السيئ تجعلها عنصرًا ضروريًا في أنظمتنا الغذائية".

تنظيم ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يعد سمك السلمون من أهم عوامل الخطر لأمراض القلب، يمكن أن يلعب الاستهلاك المنتظم للأسماك دورًا مهمًا في التحكم في ضغط الدم، تحتوي الأسماك على عناصر غذائية أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تدعم وظيفة الأوعية الدموية الصحية، جنبًا إلى جنب مع الخصائص المضادة للالتهابات لأحماض أوميجا 3، تساعد هذه العناصر الغذائية في تنظيم مستويات ضغط الدم وتعزيز بيئة صديقة للقلب في الجسم.

غالبًا ما يستخف الناس بتأثير التغيير البسيط في النظام الغذائي، ولكن إضافة الأسماك إلى وجباتك لا يحسن ضغط الدم فحسب، بل يعزز أيضًا وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

كيفية إدراج الأسماك في نظامك الغذائي

توصي الجمعية القلب الامريكية منظمة الصحة العالمية بتناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية أسبوعياً للاستفادة من فوائدها في حماية القلب، إن تحضير الأسماك بطريقة صحية، مثل الخبز أو الشواء أو الطهي بالبخار، أمر بالغ الأهمية للحفاظ على العناصر الغذائية وتجنب الدهون غير الصحية المرتبطة بالقلي، بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون الأسماك، فإن مكملات زيت السمك عالية الجودة تشكل بديلاً ممتازاً.

عند اختيار الأسماك، يقترح التقرير اختيار مصادر مستدامة وعالية الجودة، فالأسماك ذات المصدر الجيد تضمن لك الحصول على أقصى قدر من العناصر الغذائية دون إضافات ضارة".