شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الطعام بعد الخامسة مساء؟.. تجنب هذه الأكلات والان مع تفاصيل الخبر

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وخاصة بعد الساعة 5 مساءً، قد يؤثر سلبًا على صحة التمثيل الغذائي والقلب، لا يتعلق الأمر فقط بما تأكله، بل أيضًا بموعد تناول الطعام.

في عالمنا السريع الخطى اليوم، غالبًا ما تأتي مواعيد الوجبات في المرتبة الثانية بعد الجداول الزمنية المزدحمة بعد العمل ومسئوليات الحياة الأخرى، ومع ذلك، فإن توقيت وجبتك الأخيرة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتك.

تشير الدراسات الحديثة حسب موقع " NDTV|، إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، وخاصة بعد الساعة 5 مساءً، يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة التمثيل الغذائي والقلب، فقد تساهم هذه العادة في زيادة معدلات السمنة وضعف التمثيل الغذائي للجلوكوز وزيادة مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، مما يجعل من الضروري إعادة تقييم جداول وجباتنا من أجل صحة طويلة الأمد.

لماذا يعد توقيت تناول الطعام أمرًا مهمًا لصحتك

يعمل جسم الإنسان وفقًا لساعة بيولوجية أو إيقاع يومي يؤثر على النوم والهضم والتمثيل الغذائي، ويؤدي تناول الطعام في وقت متأخر إلى تعطيل هذا الإيقاع، مما يؤدي إلى عدم كفاءة الهضم وتخزين الطاقة.

تظهر الأبحاث أن تناول الوجبات في وقت متأخر من اليوم، وخاصة الوجبات عالية السعرات الحرارية أو عالية الدهون، يجهد الوظائف الأيضية ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل صحية مزمنة.

كيف يضر تناول الطعام بعد الساعة 5 مساءً إلى الإضرار بالتمثيل الغذائي وصحة القلب على وجه التحديد؟

1. تباطؤ عملية التمثيل الغذائي

يمكن أن يؤدي تناول الوجبات المتأخرة إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، حيث يقلل الجسم بشكل طبيعي من نشاطه الأيضي في المساء، ومن غير المرجح أن يتم استخدام الطعام الذي يتم تناوله في وقت متأخر للحصول على الطاقة، ومن المرجح أن يتم تخزينه على شكل دهون، مما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

2. ضعف التحكم في نسبة الجلوكوز

تناول الطعام بعد الساعة الخامسة مساءً، وخاصة الأطعمة الغنية بالسكر أو الكربوهيدرات، قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم عندما تكون حساسية الأنسولين منخفضة بشكل طبيعي، وقد يؤدي هذا إلى مقاومة الأنسولين، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

3. زيادة تراكم الدهون

يؤدي تناول الطعام في وقت متأخر من الليل إلى تخزين الدهون الغذائية، وخاصة من الوجبات الخفيفة الغنية بالدهون مثل الأطعمة المقلية أو الحلويات، وهذا يعزز زيادة الوزن ورواسب الدهون في الشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تؤدي الأطعمة المالحة والمعالجة التي يتم تناولها بعد الساعة الخامسة مساءً إلى احتباس السوائل وزيادة ضغط الدم، ويعتبر ارتفاع ضغط الدم المزمن أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

5. اضطراب النوم واختلال التوازن الهرموني

تناول وجبات ثقيلة في وقت متأخر من اليوم قد يؤدي إلى خلل في النوم والتوازن الهرموني، بما في ذلك هرمون اللبتين والجريلين، اللذين ينظمان الجوع، ويؤثر قلة النوم والاضطراب الهرموني على التحكم في الشهية، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي.

أطعمة تؤثر بشكل كبير على الصحة في وقت متأخر من الليل

1. الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل الكعك والحلوى والمشروبات السكرية ترفع مستويات الجلوكوز وتضر بالصحة الأيضية.

2. الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، والتي تساهم في الإصابة بأمراض القلب واختلال توازن الكوليسترول.

3. الأطعمة المصنعة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والدهون غير الصحية، تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

4. يمكن أن تؤثر المشروبات المحتوية على الكافيين على جودة النوم، مما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني واضطراب الشهية.