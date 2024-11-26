شكرا لقرائتكم خبر عن بحث يكشف عن نوع من الفيتامينات يرتبط بتخفيف أعراض الانسداد الرئوى والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العلماء أن تناول أحد أشكال فيتامين ب3 يساعد على تقليل الالتهاب في رئتي الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).ووفقا لتقرير موقع جريدة " dailymail"، يمكن للمرضى الذين يعانون من مرض الرئة القاتل تحسين نوعية حياتهم من خلال تناول جرعة طبية من فيتامين ب 3، ويتواجد هذا الفيتامين بكميات ضئيلة في منتجات الألبان، كما يوجد كمكمل غذائي لتحسين صحة القلب ومكافحة التعب.

وفي دراسة أجريت في كوبنهاجن، تم إعطاء 20 مريضا يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن أربعة أقراص يوميا من فيتامين ب3، وبالمقارنة مع 20 مريضا يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن ولم يتناولوا الأقراص، فإن المرضى الذين تناولوا فيتامين ب3 انخفضت لديهم خلايا الالتهاب في رئتيهم بشكل ملحوظ.

وقال الخبراء إن الدراسة صغيرة وتحتاج إلى مزيد من البحث، كما أكدوا على أنه لا ينبغي للمرضى تجربة فيتامين ب3 بمفردهم، لأن هذا قد يكون خطيرًا.

تحدث هذه الحالة عندما تتضرر الرئتين والمجاري الهوائية وتصاب بالالتهاب، وترتبط بالتدخين أو التعرض للمواد الكيميائية الصناعية أو الغبار، ولكن يمكن لبعض الأشخاص أن يصابوا بمرض الانسداد الرئوي المزمن دون سبب واضح.

تشمل الأعراض الأولى للانسداد الرئوي المزمن: السعال المستمر وإنتاج المخاط المفرط وضيق التنفس، مما قد يؤدي إلى اضطراب النوم.

ركزت الدراسة على على أحد أشكال فيتامين ب3. وعندما دخل الجسم يتحول إلى جزيء يعرف باسم NAD+، والذي يُعتقد أنه يعزز جهاز المناعة، وتشير الأبحاث إلى أن مرضى الانسداد الرئوي المزمن لديهم مستويات منخفضة من هذا الجزيء، وبالتالي يضعف جهاز المناعة لديهم.

وقال الباحث الرئيسي البروفيسور مورتن شيبي كنودسن، من جامعة كوبنهاجن: "هذه الدراسة مهمة لأن الالتهاب يمكن أن يؤدي إلى انخفاض وظائف الرئة، ونأمل أن يمهد هذا البحث الطريق لخيارات علاجية جديدة لمرضى الانسداد الرئوي المزمن.



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