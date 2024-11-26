شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك سخن.. اعرفى إزاى تتعاملى مع الحمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

السخونية عند الأطفال من المشاكل الصحية الشائعة التى يجب التعامل معها سريعًا، ويكون الطفل أكثر عرضة لها في فصل الشتاء، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للتعامل مع السخونية والحمى عند الأطفال الرضع في الشتاء.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثى الولادة فى مستشفى الزقازيق العام إن الإسعافات الأولية للسخونية تشمل أن يتم خلع ملابسه وتخفيفها للتخلص من الحرارة، مع ضرورة عمل كمادات تحت الإبط وحول الرقبة وبين الفخذين أو الاستحمام بماء فاتر من الصنبور.

وأوضح أننا يجب أن نقوم بإعطاء الطفل الماء لترطيب جسمه وتخفيف الحرارة، وكذلك الاهتمام بالرضاعة الطبيعية.

وتابع أنه من الضروري تناول الأدوية خوافض الحرارة، كالتالي بالنسبة للأطفال الأقل من 6 شهور من العمر يجب أن يتناولوا دواء يحتوي على مادة باراسيتامول، حوالى نصف القطارة.

وأوضح أنه للأطفال الأكبر من 6 شهور يتناولوا مادة الباراسيتامول من خلال اللبوس أو الشراب، وبالنسبة للشراب يتم احتساب الجرعة حسب وزن الرضيع كل ٦ ساعات، وكذلك يمكن الحصول على دواء به مادة ايبوبروفين.

وأكد الدكتور علاء عبد العزيز أنه إذا كانت الحرارة تعود سريعا وترتفع مرة أخرى يمكن التبديل بين نوعين مختلفين من أدوية خفض الحرارة حتى يتم استشارة الطبيب.