شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجة الحرارة.. مكملات غذائية صحية لتعزيز مناعتك فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مستوى مناعتك فى الشتاء يعتمد بشكل كبير على طبيعة تغذيتك ونظامك الحياتى ككل، فكلما كنت أكثر اهتماماً بصحتك وغذائك ورياضتك كلما كنت أكثر مناعة وقوة ومقاومة أثناء هذا الفصل البارد، الذى تتكرر فيه الإصابة بعدوى الأنفلونزا ونزلات البرد المزعجة.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع برايم هيلث الطبى المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الفيتامينات والمكملات الغذائية التى يجب أن تحرص عليها خلال فصل الشتاء، بجانب بعض النصائح الأخرى الغذائية والحياتية لكى تدعم المناعة لديك وتقوى دفاعات جسمك ضد المرض.

أبرز النصائح التى يقدمها التقرير ..

الاهتمام الشديد بالحصول على قسط وافر من الراحة والنوم الجيد خلال فصل الشتاء

الترطيب الدائم وشرب المياه على مدار اليوم

الاهتمام بممارسة الرياضة وعدم الارتكان إلى الكسل والخمول

اختيار قائمة صحية من أنواع الطعام والبعد عن كل ما هو مصنع أو وجبات سريعه

أما عن المكملات الغذائية التى يحتاجها جسمك خلال هذا الفصل، لتخفيف أدوار المرض وتقليل حدة تكرار الإصابة بها..

حمض الفوليك الصحى المعزز للأعصاب

الحديد والسيلينيوم الهام لتعزيز المناعة وسريان الدم فى الجسم

الزنك المعزز للمناعة وقوة الجسم

فيتامين د الهام والضرورى للحفاظ على صحة العظام والأسنان وكذلك تدعيم قوة الأعصاب وقوة الجسم بشكل عام

فيتامين ب 12 وب 6 من فيتامينات الأعصاب الهامة والجيدة فى تلك الأجواء

فيتامين سي لتعزيز المناعة وتقوية الجهاز المناعى

اسأل طبيبك إذا كنت تحتاج إلى المكملات الغذائية فى صورتها الدوائية، لكن لا تهمل الأطعمة التى تحتوى على الفيتامينات سالفة الذكر، والتى من بينها الأسماك واللحوم والفاصوليا وزيت الزيتون والأرز البنى والبطاطس، والخضراوات والفاكهة بأنواعها، دون إسراف، كذلك منتجات الألبان والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.