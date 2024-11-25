شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف الجلد فى الشتاء.. نصائح فعالة للوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، يبدأ الجلد في الجفاف وظهور أعراض مثل التقشر والخشونة ويزيد سمكه، فضلا عن أعراض أخرى متفاوتة الظهور مثل الحكة والاحمرار والتشققات الجلدية.

وفقا لتقرير نشر في موقع uchealth فإن جفاف الجلد في الشتاء له الكثير من الأسباب منها انخفاض درجة الحرارة يؤدي الى تبخر الترطيب من البشرة وجفافها جفافا شديدا، كثرة التدفئة التي تتعرض لها خلال فصل الشتاء مثل مدفأة والمياه الدافئة تعمل على انخفاض رطوبة الجلد، وبالتالي جفافه، كل المنتجات المنظفة تعمل على نزع زيوت البشره المرطبة لها وبالتالي يبدأ الجلد في الجفاف في هذا الفصل المنخفض في درجات الحرارة.

أعراض جفاف الجلد في الشتاء تتمثل في خشونة الجلد وتقشره والحكة، وقد تتحول لون بشرتك الى الرمادية بعد الشيء مع الإحمرار والخطوط الدقيقة، تتفاوت الأعراض والعلامات من حالة إلى أخرى.

هناك الكثير من النصائح التي يمكن من خلالها تخفيف حدة جفاف الجلد وترطيبه وترطيبا عميقا.

نصائح للوقاية من جفاف الجلد

ـ عدم الاستحمام بالماء الساخن لأنه يؤدي إلى جفاف الجلد بشدة.

ـ تناول الطعام الذي يعزز من ترطيب الجلد العميق مثل الأسماك والافوكادو والبطاطا واللوز.

ـ لا تلجأى لتجديد خلايا البشرة ولا لتقشير البشرة لأنها تعزز من جفاف الجلد.

ـ اشربي الكثير من المياه لأنها تعزز الترطيب العميق في الجلد وطبقاته.

ـ اهتمي بدهان مرطب يومي للجسم كاملا خلال فصل الشتاء.

ـ لا تستخدم المنظفات والعطور بشكل مباشر ارتد قفازا.

ـ اهتم بشرب السوائل الصحية على مدار اليوم منزوعة السكر.

ـ رطب يديك وجسمك ووجهك يوميا.

ـ السباحة في المياه بالكلور، خلال فصل الشتاء يجب أن تكون بمحاذير شديدة وترطيب الجسم بعدها ترتيبا جيدا بعد الاستحمام.

ـ الاهتمام بتناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المياه مثل الفواكه الصحية والخضراوات الورقية بأنواعها المختلفة.