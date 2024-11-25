شكرا لقرائتكم خبر عن الإكزيما في الشتاء..نصائح فعالة للتخلص من أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

مرض الإكزيما أحد أهم الأمراض الجلدية المزعجة التي تسبب الحكة والالتهاب للجسم والجلد، فضلا عن التشققات والالتهابات والاحمرار وخشونة الجلد، وقد تظهر في بعض الحالات المتقدمة بعض الدماء من شقوق الإكزيما.

وفقا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، يمكن أن تزيد الإكزيما في الشتاء نتيجة زيادة حدة الجفاف للجلد عامة وتقليل الرطوبة تدريجيا، بسبب الأجواء الباردة تظهر التشققات والخشونة على الجلد بسهولة، ولذا قد تتفاقم حالة مريض الإكزيما، ويرغب في الهرش أكثر.

طرق التعايش مع الإكزيما وتخفيف حدة أعراضها التي تتزايد في فصل الشتاء:

طرق التعامل مع الإكزيما

ـ اهتم بالحصول على قسط وافر من الراحة كلما نقصت مناعتك وزاد جهدك كلما زادت الإكزيما في النشاط.

ـ اهتم بارتداء القفازات ليلا، قفازات قطنية بعد دهان المراهم المطلوبة أو الدهانات التي يصفها الطبيب.

ـ احرص على الاستحمام مرتين في الأسبوع أو مرة على الأقل، وبعدها قم بترطيب جسمك ترطيبا عميقا، هذا الأمر يمكن أن يجعلك في حماية من أعراض الإكزيما لعدة أيام.

ـ لا تستخدم العطور أو الكريمات المليئة بالرائحة.

ـ ابتعد تماما عن الصابون واستخدم الغسول الذي يصفه الطبيب وفقا لحالتك.

ـ لا تحك جلدك، فحكت الإكزيما تسبب المزيد من الانتشار والتطور السيئ لها وتزيد من التشققات والاحمرار والالتهاب.

ـ ارتد ملابس قطنية تحت الملابس الشتوية الثقيلة.

ـ استخدم أساليب الاسترخاء المختلفة مثل تمارين التنفس لتقليل حدة التوتر العصبي والضغوط لأنها عامل مساعد في زيادة حدة الإكزيما وبشدة.

ـ اجعل مفارش السرير لديك قطنية بالكامل لا تتعامل مع الأثواب غير القطنية أو البوليستر.

ـ ابتعد عن كل المهيجات المثيرات للجلد والاكزيما مثل وبر الحيوانات ودرجة الحرارة العالية، أو التعرض للسخونة العالية أو برودة الأطراف أو الأتربة.

ـ لا تستخدم أية مراهم مرطبة بها رائحة، ولا تستخدم مراهم الكورتيزون لعلاج حكة الإكزيما إلا وفقا لرؤية الطبيب وبالجرعات الموصوفة.

ـ اهتم بالالتزام بروتين للجلد يومي للترطيب يصفه طبيبك لك ولا تهمله أبدا.