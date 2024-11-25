شكرا لقرائتكم خبر عن مخدر المشروم المستحدث.. يسبب الهلوسة وارتفاع ضغط الدم وتدمير المخ والان مع تفاصيل الخبر

المخدرات سرطان الشباب الذي ينخر في صحتهم ويهدد حياتهم، كل يوم تستحدث أنواع جديدة من المخدرات المخلقة ذات التأثير الخطير والقاتل، هذه المخدرات بكل أنواعها وأشكالها تؤثر على سلامة الأعصاب وتتركز مهامها حول الجهاز العصبي المركزي ليتدمر كليًا في وقت بسيط.

قال الدكتور جمال فراويز استشاري العصبية والنفسية جامعة عين شمس، أن مخدر المشروم الجديد، المستحدث الذي يخلط إما بالشيكولاتة أو يتم تناوله عن طريق الفم أو تدخينه في السجائر، أحد أخطر الأنواع المستحدثة من المخدرات، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على مادة تسمى السيلوسيبين، تلك المادة الخطيرة التي تصل إلى الأعصاب والجهاز العصبي المركزي بشكل مباشر، فتدمر وتتلف خلايا المخ بشكل سريع.

تلك المادة تعمل بشكل مباشر على هرمون الدوبامين في الدماغ، وعند ارتفاع مستوياته بنسب عالية للغاية نتيجة المخدر، تبدأ الأعصاب في التخدير التام والتلف ما يجعل المتعاطي يرى أشياء غير موجودة، ويسمع هلوسات سمعية غير حقيقية، ويشعر بنشوة عالية حتى بدون علاقة، وسعادة مبالغ فيها مفرطة، وشعور برغبة في التحدث بشكل هستيري، حتى أنه يتحدث مع الفراغ ويتخيل أفراد يتحدث معهم أيضًا، نتيجة سريان تلك المادة إلى النواقل العصبية فى الدماغ.

تابع أن هذه المادة مع إضافة بعض المواد الكيميائية الأخرى والأدوية المثيرة لها، يمكنها أن تنتج مخدرا قاتلا، فهو يعمل على إتلاف خلايا المخ، والشعور بالإثارة المفرطة القاتلة، مع التسبب في الضلالات الحادة والهلاوس الشديدة، فتكون الضلالات والهلوسات في شكل تخيل أشياء أو أشخاص أو أفعال أو أصوات أو أفكار، مع اضطراب عام في الجسم وشعور بالانهيار بعدها.

يعمل مخدر المشروم على إفراز الكثير من الهرمونات في الدماغ دفعة واحدة بشكل مفرط وقوي، والجرعات العالية منه قد تتسبب في تركيز المادة السمية في الدم والدماغ وبالتالي ارتفاع حاد في ضغط الدم وسمية سريعة، قد تودي بحياة المتعاطي.

مواد المشروم المخدر تتسبب في الإفراط في الإثارة، والإفراط في الهرمونات وإفرازها، واضطراب الأعصاب بشكل غير متوازن، ما يسبب بعدها حالة من الاضطراب العصبي الحاد، واهتزاز عام بالجسم، واضطرابات حسية وإدراكيه، ليغيب الوعي أو الإدراك أو الشعور بمن حوله.