شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بلع جسم صلب.. اعرف هتتصرف إزاي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ابتلاع جسم صلب غريب من المشاكل المزعجة التي تصيب الكثيرين خاصة الأطفال، والتي يجب إسعافها سريعًا، إذا ابتلعت جسمًا غريبًا، فإنه عادةً ما يمر عبر جسمك دون أن يلاحظه أحد، ولكن بعض الأجسام قد تلتصق بالمريء أو قد تسد مجرى الهواء وتسبب الاختناق، في هذا الفيديو نتعرف على إسعافات أولية إذا ابتلع طفلك جسمًا صلبًا، بحسب موقع "مايو كلينيك".