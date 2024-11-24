شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الصداع إنذار خطر.. علامات لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

أورام المخ هي أحد العوامل الرئيسية المساهمة في حالات سرطان المخ في جميع أنحاء العالم، وهناك أكثر من 120 نوعًا من أورام المخ، بعضها يمكن أن يكون سرطانيًا أو يتحول فيما بعد إلى ورم سرطاني، وعلى الرغم من أن معظم أورام المخ تسمى أورام المخ الأولية، إلا أن بعض الأورام يمكن أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من المخ أو العمود الفقري من خلال السائل النخاعي، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

هناك أنواع ومراحل مختلفة من أورام المخ، أورام المخ من الدرجة 1 و2 حميدة وتنمو ببطء، في حين أن أورام المخ من الدرجة 3 و4 خبيثة وتنمو بسرعة أكبر، وتعتمد أعراض أورام المخ في الغالب على موقعها وحجمها ومدى سرعة نموها، وتشمل الأعراض الشائعة لهذه الحالة، الصداع والنوبات والضعف والخدر وتغيرات في الرؤية وصعوبة في الكلام وفقدان التوازن، ومع ذلك، فإن الصداع البسيط يختلف عن الصداع الناجم عن ورم في المخ.

هل الصداع الذي تعاني منه علامة على وجود ورم في المخ؟

يمكن أن يكون الصداع الشديد مؤلمًا ومخيفًا في نفس الوقت، كما يؤثر على جسمك وأداء أنشطتك اليومية، فإذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من الصداع من حين لآخر، فمن المهم أن تكون قادرًا على فهم السبب وراء الصداع المتكرر، ولكن كيف نفرق بين الصداع العادي والصداع الناتج عن ورم في المخ؟

إذا استمر الألم لفترة أطول أو تكرر أكثر من المعتاد، فقد يكون ذلك علامة على ضرورة استشارة الطبيب والخضوع لفحوصات، وسلط الأطباء الضوء على اثنين من الأعراض المحددة كعلامات تحذير محتملة بأن ما تعانيه من صداع سببه وجود ورمًا في المخ، وهما الصداع الذي يشعر به فجأة مختلف والمعروف باسم "صداع الرعد"، واستمرار الصداع لفترة أطول من المعتاد، وقد تشير هاتين العلامتين إلى شيء خطير قد حدث بالمخ، مثل النزيف أو الورم أو تمدد الأوعية الدموية، وفي حين أن الصداع العادي شائع جدًا ولا يوجد ما يدعو للقلق منه، إلا أن صداع الرعد، يتميز بألم مبرح يشبه التعرض لضربة في الرأس، ولا يشبه أي صداع قد تعرضت لها من قبل.

ويمكن أن يشير صداع الرعد المفاجئ إلى انفجار وعاء دموي في الدماغ، مما قد يؤدي إلى غيبوبة وقد يصل الأمر لحد الوفاة، كما حذر الأطباء من تقنية التلاعب بالرقبة التي يستخدمها بعض أطباء تقويم العمود الفقري، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

فيما يلى.. أعراض الإصابة بورم في المخ

لا تسبب أورام المخ أعراضًا دائمًا، وغالبًا ما ينمو الورم السحائي، وهو أكثر أورام المخ شيوعًا لدى البالغين، ببطء شديد بحيث يمر دون أن يلاحظه أحد، وتختلف أعراض ورم المخ اعتمادًا على الجزء المصاب من المخ وحجم الورم ومدى سرعة نموه، على النحو التالى:

الصداع: خاصة الذي يزداد سوءًا في الصباح أو عند السعال أو عند الإجهاد، وقد يكون أيضًا أكثر تكرارًا وشدة من الصداع الذي أصبت به من قبل.

مشاكل الرؤية: مثل عدم وضوح الرؤية أو ازدواجيتها أو فقدان البصر في أحد العينين أو صعوبة تحديد الأشياء.

مشاكل التوازن: قد تعانى من فقدان التوازن أو الدوخة أو عدم الثبات.

مشاكل الكلام: مثل صعوبة التحدث أو إيجاد الكلمات للتعبير.

مشاكل الذاكرة: مثل فقدان الذاكرة أو الارتباك.

النوبات: النوبات أو التشنجات، خاصةً إذا لم يكن هناك تاريخ من النوبات.

تغيرات الشخصية أو السلوك: قد تعانى من تغيرات عقلية أو سلوكية، مثل التغيرات في الشخصية.

الضعف: قد تشعر ضعف تدريجي أو شلل في جانب واحد من الجسم.

مشاكل السمع: فقدان السمع، والشعور المستمر بالغثيان أو التقيؤ والنعاس من المؤشرات على وجود ورم في المخ.