شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب وعلامات السكتة القلبية.. عوامل تزيد فرص الإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

السكتة القلبية heart attack أحد أهم وأبرز المشكلات الصحية التي تصيب الكثيرين في الآونة الأخيرة، وهى عبارة عن حالة طارئة لا يصح السكوت عن أعراضها ولابد من التدخل السريع في التعامل معها، حسبما أكد تقرير نشر في موقع كليفيلاند كلينيك الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، والسكتة القلبية هى صعوبة تدفق الدم لعضلة القلب وبالتالي قد تؤدى إلى تلف القلب والوفاة.

علامات السكتة القلبية

هناك الكثير من العلامات التي يمكن أن تدل على أنك تعانى من السكتة القلبية heart attack وتعانى أيضًا من مشكلة في القلب، وألم الصدر وأوجاع الجانب الأيسر منه، هي الأكثر شيوعًا ولكن هناك الكثير من العلامات والأعراض الأخرى ومنها:

الألم في الصدر

الشعور بالغثيان الشديد

خفقان في القلب

الشعور بالدوار الحاد والدوخة

القلق البالغ

اضطرابات نوم حادة مثل الأرق

ضيق شديد في التنفس

أسباب السكتة القلبية

السكتة القلبية لها الكثير من الأسباب، والعوامل، منها:

انسداد أحد الأوعية الدموية

تصلب الشرايين في القلب

الشريان التاجى وانسداده وتشنجه

انشقاقات في الشرايين التاجية

اضطرابات القلب الحادة وتؤدى إلى تلف القلب

الشرايين التاجية الشاذة

حالة مرضية تتمثل في اضطراب ضغط الدم لفترة طويلة ما يؤثر على معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين

عوامل ترفع فرص الإصابة بالسكتة القلبية

التاريخ العائلى والمرضى في العائلة بأمراض القلب

نمط الحياة غير الصحى

الأمراض المزمنة وعدم الالتزام بعلاجها السليم

علاج السكتة القلبية

علاج السكتة القلبية يحدث من خلال:

الحصول على استشناق الأكسجين لمن يعانى من مشكلات بالتنفس أو تنخفض لديه مستويات الأكسجين.

الحصول على أدوية مهمة مضادة للتخثر، مثل الأسبرين والأدوية السيلة للدم، فضلاً عن أدوية الجلطات، والمضاداة لاضطرابات نظام القلب، والأدوية الخافضة لضغط الدم، وهناك تدخلات طبية يحددها الطبيب المختص وفقا للحالة.