10 علامات تشير إلى قرب الانفصال بين الزوجين

الانفصال بين الزوجين لا يأتي بغتة فهو يحدث تدريجيا، ولذلك على الزوجين الإنتباه جيدا فربما كان بإمكانهما الحفاظ على كيان الحياة الزوجية لو أنهما كانا يقظان بالدرجة الكافية التي تحول دون حدوث الانفصال بين الزوجين، فهل من علامات تدل على قرب الانفصال بين الزوجين لينتبهوا لها.

علامات تدل على قرب الانفصال بين الزوجين

الشعور بالملل والفتور

لا يجب أن يمر شعور طرفي الحياة الزوجية بالملل أو الفتور مرور الكرام عليهما، لأنه قد يشير إلى قرب الانفصال بينهما، لأن الملل قد يجبرهما عن البحث عن ما هو جديد وهو أمر شائع بين صفوف الأزواج الذين يفضلون التخلص من الملل بالبحث عن بديل آخر، وهو حل يعجل بالانفصال بين الزوجين.

فقدان الإحترام وإنعدام التقدير

من الأمور التي تحدث بين الزوجين وتدل على قرب إنفصالهما عن بعضهما البعض، فقدان الإحترام وإنعدام التقدير سواء كان للحب أو للتضحيات التي يقوم بها شريك الحياة من أجل شريكه، وقد يحدث ذلك من أحدهما للآخر أو من كلاهما.

قلة التواصل

تعتبر قلة التواصل بين الطرفين عن السابق من العلامات الهامة التي تشير لقرب الانفصال بين الزوجين، كما أن قلة التواصل بينهما تعني أن هناك خلل ما في العلاقة يجب الإنتباه إليه.

إنعدام الإهتمام

تعتبر الحياة الزوجية والعلاقة بين الزوجين على خير ما يرام طالما بات كل طرف مهتما بالطرف الآخر، أما إذا أستُبدل الإهتمام بالإهمال، فإن ذلك يعني أن الإنفصال بين الزوجين قد قرُب، بسبب إنعدام الإهتمام وفقدان الحافز عليه وهو الحب.

ضياع الحميمية

تأتي ضياع الحميمية ضمن العلامات التي تدل على قرب الانفصال بين الزوجين، بما فيها إنعدام اللقاء الحميم بينهما.

الخرس الزوجي

الخرس الزوجي من العلامات الخطيرة التي تؤكد قرب الانفصال بين الزوجين، لأنه حالة صعبة يعيشها الزوج والزوجة وهي تنبع من الداخل، فهما لا يجدان مجالا للحديث بشغف مثل السابق.

إنعدام التفاهم

لإنعدام التفاهم دور كبير في التعجيل بإنفصال الزوجين ولذلك يدخل ضمن العلامات التي تدل على قرب الانفصال بين الزوجين، وذلك لإستحالة التفاهم في أي من الأمور المتعلقة بحياتهما الزوجية.

إحتضار الحب

موت الحب الذي كان متوهجا بالأمس علامة هامة من علامات قرب الانفصال بين الزوجين، وهو أمر يشعر به طرفيه بسهولة فعلامات الحب واضحة وصريحة وعلامات موت الحب كذلك.

الطلاق النفسي

بعد الخرس الزوجي يحدث طلاقا نفسيا بين الزوجين ليعيش كل منهما بالجسد في عالمهما المشترك عالم الحياة الزوجية بينما يحيا كل منهما بروحه ووجدانه في عالم آخر لا يعلم بتفاصيله الدقيقة إلا هو، ولذلك فالطلاق النفسي بين الزوجين يعني قرب إنفصالهما عن بعضهما البعض فعليا.

الخيانة

الخيانة تلك الضربة القاضية التي تستهدف جبهة الحياة الزوجية وقلب العلاقة بين الزوجين، هي علامة أخرى تدل على قرب الانفصال بين الزوجين، وبخاصة بعد التكرار، فقد أكدت التجارب التي شهدها مسرح الحياة الزوجية على الواقع أن من يخون مرة لن يحافظ على قلب شريك حياته وسيخون مرة أخرى، ومرة ثالثة ليكتب بغدره وعدم إخلاصه كلمة النهاية وهي الانفصال.

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