أسباب تدفع الزوجين للشجار بعد إنجاب الأطفال

من الشائع جداً أن يتشاجر الأزواج بعد أن يرزقوا بمولود جديد، وتظهر الأبحاث بأن احتمال الشجار يزيد لدى الأزواج الذين يرزقون بمولود جديد بنسبة 40%.

وبحسب ما ورد في موقع "ريليت" الإلكتروني فإن العلماء يرجعون هذه الظاهرة إلى الكثير من الأسباب أهمها:

1- قلة النوم

عندما يكون لديك طفل، فقد تشعر أن النوم أمر ثمين يصعب الحصول عليه، وقد تجد نفسك مستاءً ومتوتراً عند عدم حصولك على كمية كافية من النوم بسبب بكاء طفلك المتكرر في الليل، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نشوب شجار مع الشريك لأتفه الأسباب.

2- المال

بحسب الخبراء فإن إنجاب طفل أمر مكلف، إذ تزداد النفقات التي تقع على كاهل الوالدين بسبب شراء أشياء إضافية مثل الحفاضات، والطعام الخاص بالطفل، والملابس وسرير الأطفال. وقد تؤدي زيادة المصاريف إلى شعور المعيل بضغوطات نفسية، وبالتالي تنشأ الخلافات مع شريك حياته بسبب هذا الضغط.

２- المشاركة في الأعمال المنزلية

يتطلب إنجاب الأطفال تقديم الزوج يد العون لزوجته في الأعمال المنزلية وذلك بسبب انشغالها بطفلها معظم الوقت، الأمر الذي قد لا يروق لبعض الرجال ويؤدي إلى نشوء شجارات مع زوجاتهم.

قد يهمك ايضاً:

أبرز 5 قرارات يُنصح بها في 2020 لتطوير علاقتك بالشريك

أهم العناصر الأساسية التي تسهم في نجاح العلاقة الزوجية