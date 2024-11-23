شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال فقط.. كيف تتجنب مخاطر العمل المكتبى على صحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد مشاكل الخصوبة والعقم بين الشباب الذين يعملون أعمالاً مكتبية تتطلب الجلوس لفترات طويلة، لذا وبمناسبة اليوم العالمى للرجل نتعرف على كيفية تأثير العمل المكتبي لفترات طويلة على الخصوبة ومشاكل الإنجاب لدى الرجال، بحسب موقع "تايمز ناو".

يؤدي العمل لساعات طويلة إلى نمط حياة خامل؛ حيث ساهمت زيادة التوتر وأنماط الأكل غير المنتظمة فى زيادة مشاكل الصحة الإنجابية، وبالتالي فإن فهم هذه المخاطر وكيفية التخفيف منها أمر ضروري لموظفي المكاتب.

نمط الحياة الخامل وتأثيره على خصوبة الذكور

العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على خصوبة الذكور هو نمط الحياة الخامل ، حيث يقضي الأشخاص الذين يذهبون للمكاتب ما لا يقل عن ثماني ساعات يوميًا جالسين على مكتب، مع القليل من الحركة، أو بدونها، قد يكون لهذا النمط من الحياة المستقرة مضاعفات خطيرة، مثل: قلة جودة وكمية الحيوانات المنوية.

عامل الإجهاد

الإجهاد بأشكاله المختلفة؛ النفسية والاجتماعية والجسدية والبيولوجية، أمر شائع ويمكن أن يؤثر سلبًا على خصوبة الذكور، ويمكن أيضا أن يقلل الإجهاد النفسي من جودة الحيوانات المنوية.

ويعمل الإجهاد على تنشيط الجهاز العصبي الودي، ما يعطل محور تحت المهاد - الغدة النخامية - الغدد التناسلية (HPG)، وهذا يخفض هرمون التستوستيرون ويتداخل مع إنتاج الحيوانات المنوية.

العادات الغذائية

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في الخصوبة، في حين أن عادات الأكل السيئة مثل زيادة تناول الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والسكر والدهون غير الصحية، ترتبط بانخفاض جودة السائل المنوي، وانخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها، فإن اتباع نظام غذائي جيد يمكن أن يحسن:

- جودة الحيوانات المنوية

- تقليل تلف الحمض النووي،

- انخفاض تفتت الحيوانات المنوية.

ويمكن تناول نظام غذائى متنوع وصحى للوقاية من مشاكل الخصوبة ويشمل:

- الحبوب الكاملة

- الفواكه والخضروات

- البروتينات الخالية من الدهون (البقوليات والأسماك).

-العناصر الغذائية مثل فيتامينات سي وإي والزنك والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية لصحة الحيوانات المنوية.

الإشعاع

أثارت الزيادة في استخدام الهواتف المحمولة مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة للإشعاع الكهرومغناطيسي على خصوبة الذكور.

على الرغم من أن الهواتف المحمولة تصدر إشعاعات تردد لاسلكي منخفضة المستوى، إلا أنها يمكن أن تؤثر على جودة الحيوانات المنوية.

وقد ارتبط التعرض المطول، وخاصة عند حمل الهواتف في جيب البنطال ، بما يلي: - انخفاض تركيز الحيوانات المنوية وتلف الحمض النووي.

التوازن بين العمل والحياة

قد يكون ضعف التوازن بين العمل والحياة سببًا في

- الإجهاد

- العادات الغذائية السيئة

- نمط الحياة المستقر

- قلة النوم.

كل هذه العوامل يمكن أن تزيد من خطر العقم.

كيف تتجنب مخاطر العمل المكتبى على صحتك

لتتجنب مخاطر العمل المكتبى على صحتك يجب عليك اتباع النصائح التالية:

- التغلب على التوتر والاجهاد

-اتباع نصائح غذائية صحية ونمط حياة صحي يتضمن ممارسة الرياضة وتناول أطعمة صحية.

- النشاط البدني والحركة وممارسة الرياضة حتى المشي.

- تحسين جودة نومك.

- حاول التحرك كل ساعة أثناء عملك المكتبي وممارسة رياضة خفيفة مثل: التمدد.

- صعود السلالم بدلا من ركوب المصعد.