ما هي مضاعفات إصابة طفلك بفيروس الأنفلونزا بعد التعافي منه؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - على الرغم من أن الأم يجب أن تهتم برعاية طفلها خلال إصابته بأي عدوى فيروسية مثل الإصابة بالرشح والأنفلونزا؛ إلا أن ذلك لا يمنع أن الطفل وبعد تعافيه من هذه العدوى ومكوثه في الفراش لعدة أيام وتغيبه عن المدرسة؛ حيث تذهب به الأم إلى الطبيب الذي يصف للطفل بعض المسكنات للألم وخافضات الحرارة، وقد يصف له بعض الفيتامينات لتقوية مناعته إلا أن الأم تعود بعد أيام لنفس الطبيب أي طبيب الأطفال وهي تصحب طفلها نفسه شاكياً من ألم في ساقيه وقد يكون غير قادر على المشي في بعض الحالات.

هناك حالة تصيب الكثير من الأطفال وفي مرحلة عمرية معينة بعد إصابتهم بعدوى فيروسية وهي تعتبر متلازمة غالباً أو في بعض الأحيان هي مشكلة في عضلات ساقيه، ولكن قد تسبب خطورة على صحته، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتور رفعت عبد العزيز؛ حيث أشار إلى مضاعفات إصابة طفلك بفيروس الأنفلونزا بعد التعافي منه ومخاطر تلك المضاعفات على صحة طفلك وأنواعها وطرق الوقاية منها في الآتي:

أعراض ألم الساقين بعد التعافي من فيروس الأنفلونزا

طفلة تعاني من ألم في الساق

توقعي أن تذهبي بطفلك إلى الطبيب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس الأنفلونزا حيث يحدث لديه ألم في سمانة الساق وغالباً ما تصيب الأطفال ما بين عمر 3_ 14 سنة وغالباً ما يشكو الطفل من ألم في الجهة الخلفية من ساقه والمنطقة التي تكون فيها عضلة الساق، بمعنى أن الألم لا يكون في المفاصل ولكن في عضلة الساق الخلفية وغالباً ما يحدث هذا الألم مع الأطفال الذين قدمت لهم الأم مضاداً حيوياً وخافضاً للحراة دون الرجوع إلى الطبيب، ويجب على المعلمة في المدرسة أن تخبر الأم في حال شكوى الطفل بعد عودته للدراسة من ألم في ساقيه ولا تعتبر الشكوى مجرد دلع زائد من الطفل لأنه قد يصاب بالألم في المدرسة قبل أن يظهر عليه في البيت.

أن تذهبي بطفلك إلى الطبيب بعد تعافيه من الإصابة بفيروس الأنفلونزا لاحظي أن طفلك سوف يعاني من صعوبة في المشي، وقد يبدو العرج في مشيته، وقد يمشي على أطراف أصابعه في بعض الأحيان، وهذه الحالة تكون بسبب حدوث التهاب في العضلات بعد إصابة فيروسية بشكل عام، والإصابات الفيروسية التي تصيب الأطفال غالباً هي فيروسات الأنفلونزا بنوعيها A,B، وقد تكون تلك الشكوى والأعراض بسبب إصابة طفلك بعدوى فيروسية أخرى من أنواع العدوى الفيروسية الموسمية مثلاً، ويتم علاج تلك الحالة والتعامل معها من خلال تقديم مسكن للألم ودواء مضاد للالتهاب يتم وصفه من قبل الطبيب، ولكن يتم تناوله لعدة أيام لا تتجاوز الثلاثة أيام على الأكثر حتى يتحسن الطفل وتخف الأعراض، ويجب الحرص على تقديم السوائل العشبية والمشروبات الدافئة له وأن يلتزم الطفل الراحة في سريره خلال هذه المدة.

مضاعفات ما بعد التعافي من فيروس الأنفلونزا

لاحظي أن ألم بطانة الساقين لدى طفلك يحدث بسبب التهاب فى العضلات بسبب بعض الفيروسات سواء فيروسات الأنفلونزا بنوعيها أو واحد من الفيروسات المنتشرة BENIGN ACUTE CHILDHOOD MYOSITIS، ولذلك فمن الضروري أن يشرف الطبيب على فحص الطفل فحصاً عصبياً لكي يتأكد من تشخيص حالة الطفل لأن الطفل قد يصاب بما يعرف بمتلازمة غيلان باريه وهي متلازمة تتشابه أعراضها مع أعراض ما بعد الإصابات الفيروسية ولكنها أكثر خطورة، وقد تودي بحياة الطفل، ومن أعراض متلازمة غارنيه باريه Guillain-Barré syndrome أن الطفل قد يصاب بحالة من الشلل التصاعدي للعضلات الذي يبدأ من الأرجل ثم يمتد إلى الساقين، ويمتد إلى عضلات التنفس والإصابة بما يُعرف بمرض انحلال العضلات rhabdomyolysis وحيث يؤدي لتغير في لون البول ليصبح لونه أصفر داكناً ويتسبب في فشل كلوي حاد.

احرصي على الرجوع بطفلك إلى الطبيب مرة ثانية في حال استمرت أعراض آلام الساقين بعد تلقيه العلاج المكون من مسكن الألم ومضاد الالتهاب لأكثر من ثلاثة أيام لكي يقرر الطبيب بقاء الطفل في المستشفى وإجراء المزيد من الفحوص له وكذلك خضوعه للرقابة الطبية المشددة خوفاً على حياته من حدوث مضاعفات أكثر خطورة.

ما هو الفرق بين فيروسي الرشح والأنفلونزا؟

طفل مريض

لاحظي أن فيروسات الأنفلونزا متنوعة وليست نوعاً واحداً وتعد لذلك من الفيروسات المخاطية القويمة، وهي مجموعة من فيروسات تحتوي على ستة أنواع وهي فيروس أنفلونزا "أ"، وفيروس أنفلونزا" ب،" وفيروس أنفلونزا" ج"، وإيسافيروس، وثوقوتوفيروس، وكارانجافيروس، وكل واحد منها له أعراضه ومدة حضانة تختلف عن الآخر، فمثلا فيروسات الأنفلونزا الثلاثة الأولى وهي الفيروسات أ، ب، ج، تتسبب بالإصابة بالأنفلونزا للبشر والطيور وبعض أنواع الثدييات.

توقعي أن تدخل فيروسات الأنفلونزا الثلاثة الأولى إلى الجسم سواء جسمك أو جسم طفلك من خلال فتحات الأنف والفم، كما أن الجسم من الممكن أن يتمكن من التقاط فيروس الأنفلونزا من بعض الأسطح الملوثة بالفيروسات والتي لا يُعتنى بنظافتها وخاصة في المطاعم والحمامات العامة.

لاحظي أن الإصابة بفيروسات الأنفلونزا تحدث بسبب فيروسات الأنفلونزا فقط، أما الإصابة بما يعرف بنزلات الرشح والبرد، فهذه يمكن أن تحدث بسبب الإصابة بعدد من الفيروسات المختلفة، ولذلك تعتبر الإصابة بفيروسات الأنفلونزا أسوأ من الإصابة بنزلات البرد، وعادة ما تكون الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس الأنفلونزا أكثر حدة على الإنسان، وتبدأ دون مقدمات وبشكل مفاجئ، كما أن الإصابة بفيروسات الإنفلونزا تؤدي إلى إصابة الطفل بعدة أعراض خطيرة مصاحبة لها مثل الإصابة بالالتهاب الرئوي أو التعرض لخطر الإصابة بالالتهابات البكتيرية.

توقعي أن الطفل الذي يُصاب بنزلات البرد وكذلك في حال إصابته بالرشح يكون معرضاً للإصابة بسيلان الأنف المستمر أي نزول المخاط أو حدوث انسداد في فتحتي الأنف.



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*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.