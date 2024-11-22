شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات الإقلاع عن التدخين فى المبادرة الرئاسية.. حيل نفسية للتخلى عن السيجارة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأورام السرطانية، خدماتها لـ4 ملايين شخص بالمجان، وذلك تحت شعار "100 مليون صحة"، وتقدم كذلك المبادرة خدمة المساعدة فى الإقلاع عن التدخين، والتى تم من خلالها إحالة 202 ألف و449 شخصًا لتلقى المساعدة اللازمة من قبل الفرق الطبية المتخصصة.

وفى ضوء هذه الجهود عليك التخلى عن التدخين، والإقلاع عن السيجارة التى تؤثر بشدة على صحتك وسلامتك، فهى لها من الأضرار الصحية الكثير، حيث تعمل على تأكسد خلايا الجسم، والإضرار برئتيك وكذلك جهازك التنفسي وأجهزة الجسم كافة، كما تؤثر على حالة النشاط العامة وقد تهددك بالإصابة بأخطر أنواع السرطانات وهو سرطان الرئة، وذلك وفقا لتقرير نشر فى موقع American lunge association.

اخبر من حولك أنك تحاول الإقلاع عن التدخين واطلب دعمهم ومساعدتهم فقد ينضم إليك بعض الأصدقاء وتشعر بالدعم.

يمكنك الاستعانة ببدائل النيكوتين الآمنة من الصيدليات وفقا لاستشارة طبيب مثل العلكه أو الحبوب أو الرذاذ وغيرها.

يجب أن تتحكم في توترك وضغوطك النفسية من خلال تمارين التنفس والاسترخاء وطلب الدعم من الآخرين والشعور بالهدوء قدر الإمكان حتى لا تلجأ إلى السيجارة.

يجب أن تثق في ذاتك وتحاول أن تنظر إلى نفسك نظرة واثقة فخورة لأنك تقلع عن التدخين ولا تشعر بالضعف أمامها.

حاول أن تتخلص من الإجهاد الحاد لأنه قد يخلف لك مشاعر سلبية تجعلك تشرب السيجارة

مارس الرياضة والنشاطات البدنية المستمرة فهي من أهم الخطوات التي تجعلك تبتعد عن السيجارة والتدخين مطلقا لأنك تركز أهدافك على جسدك وبناء عضلاتك في هذه الحالة

تجنب المثيرات قدر الإمكان فلا تجلس في جماعة يشربون السجائر، حاول الابتعاد عن الأصدقاء الذين تدخن معهم

قل لا لكل سيجارة تقدم لك.. حاول الابتعاد عن هذه العادات التي اعتدت عليها لفترة من الوقت حتى تعتاد على الإقلاع عن التدخين.

حيل نفسية للابتعاد عن التدخين