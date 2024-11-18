شكرا لقرائتكم خبر عن إسعافات أولية لإنقاذ شخص يختنق بعد ابتلاع جسم صلب والان مع تفاصيل الخبر

ابتلاع جسم صلب غريب من المشاكل المزعجة التي تصيب الكثير من الأشخاص، والتي يجب إسعافها سريعًا، إذا ابتلعت جسمًا غريبًا، فإنه عادةً ما يمر عبر جسمك دون أن يلاحظه أحد، ولكن بعض الأجسام قد تلتصق بالأنبوب الذي يربط بين الفم والمعدة، والذي يسمى المريء أو قد تسد مجرى الهواء وتسبب الاختناق، في هذا التقرير نتعرف على إسعافات أولية إذا ابتلعت جسمًا صلبًا، بحسب موقع "مايو كلينيك".

إسعافات أولية إذا ابتلع شخص جسمًا صلبًا

إذا كنت المنقذ الوحيد لشخص يختنق، فقم أولاً بضربات على الظهر ودفعات بطنية ثم اتصل بالإسعاف للحصول على المساعدة.

إذا كان هناك شخص آخر، فاطلب من هذا الشخص الاتصال للحصول على المساعدة أثناء تقديم الإسعافات الأولية.

إذا كنت بمفردك وتختنق، فاتصل بالمستشفى على الفور ثم قم بدفعات بطنية، لإزالة الجسم العالق.

إذا كان الجسم عالقًا في المريء، فقد تحتاج إلى إزالته بواسطة طبيب، راجع الطبيب على الفور أيضًا إذا كان الجسم المبتلع:

- حادًا أو مدببًا: يمكن لهذه الأجسام أن تلحق الضرر بالمريء.

- بطارية: يمكن أن تسبب البطاريات حروقًا شديدة وتلفًا دائمًا إذا لم يتم إزالتها بسرعة.

- مغناطيس: يمكن للمغناطيسات أن تسحب أو تضغط أو تتآكل من خلال الأمعاء. إنه أمر محفوف بالمخاطر بشكل خاص إذا ابتلعت أكثر من واحد.

أعراض تدل على أن هناك جسمًا صلبًا عالقًا في المريء

إذا كان الجسم عالقًا في المريء، فقد تشمل الأعراض ما يلي:

ألم من الحلق إلى منتصف الصدر.

عودة الطعام أو الشراب إلى الأعلى.

الإسعافات الأولية للشخص الذي يعاني من الاختناق الطفل والبالغ

إذا كان لديك طعام عالق في المريء، يمكنك محاولة شرب مشروب غازي لمعرفة ما إذا كان ذلك سيساعده على الخروج.

إذا كان هناك جسم يسد مجرى الهواء ويسبب الاختناق، فقم بتقديم الإسعافات الأولية.

إذا كان الشخص الذي يعاني من الاختناق قادرًا على السعال بقوة، فدعه يستمر في السعال، قد يؤدي السعال بشكل طبيعي إلى إزالة الجسم العالق.

إذا لم يكن الشخص قادرًا على السعال أو التحدث أو البكاء أو الضحك بقوة، فقم بتقديم الإسعافات الأولية للشخص. توصي منظمة الصليب الأحمر الأمريكية بالخطوات التالية:



- قم بخمس ضربات على ظهره. قف إلى الجانب وخلف الشخص البالغ الذي يعاني من الاختناق مباشرةً.

بالنسبة للطفل، اركع خلفه ضع ذراعك على صدر الطفل لدعم جسمه.

اثنِ الطفل من الخصر ليواجه الأرض. اضرب بكعب يدك خمس مرات منفصلة بين لوحي كتف الشخص

قم بخمس دفعات بطنية. إذا لم تنجح الضربات على الظهر في إزالة الجسم العالق، فقم بخمس دفعات بطنية، والمعروفة أيضًا باسم مناورة هايمليش.

قم بالتبديل بين خمس ضربات وخمس دفعات حتى يتم إزالة الانسداد.

بعض مصادر الإسعافات الأولية تعلم فقط الدفعة البطنية. لا بأس من عدم استخدام الضربات على الظهر إذا لم تتعلم تقنية الضربة على الظهر كلا النهجين مقبولان للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد.