شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إقليم شرق المتوسط أعلى دول العالم استهلاكا للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، إن منطقة شرق المتوسط تواجه تحديا ملحا، حيث يوجد لديها أعلى معدلات استهلاك للمضادات الحيوية على مستوى العالم، متجاوزًا المتوسط العالمي بنسبة 25%، هذا الاستخدام المفرط يدفع صعود مقاومة مضادات الميكروبات AMR، الأزمة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية.

على الرغم من التقدم قيد التقدم، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به.في المنطقة:

18 دولة لديها الآن برامج الوقاية من العدوى والسيطرة عليها (IPC)

19 دولة خصصت إرشادات برامج الوقاية من العدوى، 13 دولة تعتمد استراتيجيات متعددة النماذج للوقاية من العدوى.

لمزيد من التصدي لمقاومة البكتريا للمضادات الحيوية AMR، يقوم المكتب الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية بإنشاء مركز تميز في الإشراف على مضادات الميكروبات، مع الأردن، يليه تونس وباكستان والعراق وقطر، يتم تجهيز العاملين الصحيين بمناهج وموارد محدثة مثل كتاب المضادات الحيوية لمنظمة الصحة العالمية AWaRe، مما يمكنهم من إدارة استخدام المضادات الحيوية بشكل أفضل.

إشراك المهنيين الشباب أمر حيوي أيضًا، تقود مجموعات طلابية من 7 بلدان بالفعل مبادرات الوعي، مما يشعل مستقبلًا مرنًا للصحة عبر المجتمعات.

معًا، دعونا نبني دفاعات قوية لمنع مقاومة البكتيريا للضمادات الحيوية AMR وتأمين الصحة للأجيال القادمة.