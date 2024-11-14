شكرا لقرائتكم خبر عن نسب السكر فى الدم الآمنة للمرضى والأصحاء ومؤشرات الخطر والان مع تفاصيل الخبر

يوافق اليوم 14 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للتوعية بالسكرى، وفى هذا الإطار نقدم فى السطور التالية كل ما يتعلق بنسب السكر الآمنة لدى المرضى والأصحاء.

النسب الطبيعية للسكر

أوضح الدكتور ممدوح الشربينى أستاذ الباطنة وأمراض الدم بجامعة القاهرة، أن الاتحاد العالمي للسكر أقر نسب السكر في الوقت الحالي ،بالنسبة للشخص غير المريض فإن النسب الطبيعية للسكر يجب ألا تزيد عن 110 ملج/ديسيلتر وقت الصيام، وبعد الأكل بساعتين لا تزيد عن ملج/ديسيلتر 140، أما مريض السكر فقد تزيد النسبة بالنسبة لتحليل الصائم إلى 120 وبعد ساعتين من الطعام تكون ملج/ديسيلتر 140 أيضا.

مؤشر الخطر لانخفاض وارتفاع السكر

وأشار الطبيب أنه بالنسبة لمستوى السكر بالنسبة لمريض السكر يجب ألا يقل عن 90 لأنه في هذه الحالة يتعرض في الحالة لتفاعلات قد تسبب غيبوبة، أما انخفاض مستوى السكر لغير مريض السكر يمكن أن يتحمله دون حدوث مضاعفات.

أما في حالة ارتفاع نسبة السكر فلا تشكل خطورة بنفس قدر انخفاض نسبة السكر، وإنما يؤدى إلى مضاعفات على المدى الطويل منها مضاعفات في التهاب الأعصاب وشبكية العين وتأثير على الكلى.

أما النسبة التي تشير إلى أن هناك مؤشر خطر بالنسبة لمستوى السكر لمريض السكر تكون 70 ، إما إذا انخفض مستوى السكر عن 30 إلى 40 يدخل المريض وقتها في غيبوبة سكر كبدية وإذا استمر انخفاض مستوى السكر فترة طويلة عن 30 من الممكن أن يسبب تلف دائم في خلايا المخ.

السكر التراكمى

وعن السكر التراكمى أوضح الطبيب أنه فحص يقوم بقياس كمية سكر الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويتم إجراؤه لتشخيص مرض السكري أو لمراقبة مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، يتم تكرار الفحص بانتظام ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأوضح الطبيب أن السكر التراكمى يجب إلا يزيد عن 5.50 إلى 6 أما إذا كان أكثر من 6.5 السكر غير منضبط، ويطلق على هذه المرحلة مقدمات مرض السكر، وفى هذه الحالة يمكن إجراء تعديلات على نمط الحياة من خلال تناول طعام صحى متوازن بين الفاكهة والخضراوات والبروتينات مع تقليل الكربوهيدرات، والاعتماد على نشاط بدنى صحى لحرق الدهون.