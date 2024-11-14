شكرا لقرائتكم خبر عن متى تستدعى الأزمات القلبية أجهزة التنفس الصناعي؟ استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

كشف مجدى الزواوى عضو مجلس إدارة نادى كفر الشيخ، أن اللاعب محمد شوقى ما زالت حالته صعبة بعد توقف عضلة القلب مساء أمس الأربعاء ، مشيرا إلى أنه متواجد حتى الآن على جهاز التنفس الصناعى ويصعب نقله إلى أى مستشفى آخر.

وكان اللاعب محمد شوقى قد سقط بشكل مفاجئ فى مباراة القزازين أمس، ووصل إلى المستشفى بعد توقف عضلة القلب، وتم إجراء إنعاش قلبى رئوي، لتعود عضلة القلب للعمل، وبعدها توقفت للمرة الثانية، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي للمرة الثانية، وعادت عضلة القلب للعمل، واللاعب حاليا بالعناية المركزة متصل بجهاز التنفس الصناعى وتحت العناية والملاحظة الفائقة.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور أحمد السواح استشاري القلب في معهد القلب القومي، موضحا أن هناك كثيرا من أمراض القلب التي تستدعي وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي ، موضحا أن الهدف من التنفس الصناعي في حالات القلب هو دعم الرئتين والجسم بالأكسجين الضروري، حتى يتمكن القلب من الاستقرار والتحسن، ومنها:

- فشل القلب الحاد

عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم فهذا يؤدي إلى نقص الأكسجين في الجسم ويستدعي دعمه بالتنفس الصناعي لزيادة الأكسجين بالجسم.

- النوبة القلبية

عند التعرض للنوبة القلبية، والتعرض لتلف كبير في عضلة القلب نتيجة لانسداد الشرايين، قد يحتاج المريض إلى التنفس الصناعي لضمان تدفق الأكسجين في الجسم بشكل طبيعي حتي لا يصاب بالاختناق الذي يؤدي للوفاة.

- اعتلال عضلة القلب

عندما تصبح عضلة القلب ضعيفة هذا يؤدي إلى فشلها في ضخ الدم ويؤثر على التنفس، نتيجة لعدم القدرة علي ضخ الأكسجين فيجب أن يكون هناك داعم خارجي.

- اضطرابات النظم القلبية الخطيرة

مثل تسارع أو تباطؤ ضربات القلب بشكل حاد، ما قد يؤدي إلى اضطراب التنفس والحاجة إلى التنفس الصناعي.

- الصدمة القلبية

وهي حالة يحدث فيها انخفاض حاد في قدرة القلب على ضخ الدم، مما يتسبب في نقص الأكسجين الذي قد يتطلب دعم التنفس.

- الوذمة الرئوية

عندما يتجمع السائل في الرئتين بسبب ضعف القلب، مما يؤدي إلى صعوبة التنفس ويستلزم استخدام جهاز التنفس الصناعي.

- توقف القلب

قد يتطلب الإنعاش القلبي الرئوي استخدام جهاز التنفس الصناعي لإعادة تشغيل وظائف التنفس بشكل مناسب حتى يستعيد القلب نشاطه.

