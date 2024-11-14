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التطعيمات في الوقت المناسب ضرورية لحماية الأطفال من الأمراض المعدية المختلفة، حيث توفر مناعة تصل إلى 90٪ وتمنع المضاعفات الصحية الشديدة، وتلعب التطعيمات دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلامة الأطفال من مجموعة واسعة من الأمراض والفيروسات والبكتيريا، بحسب موقع تايمز ناو.



توفر التطعيمات في الوقت المناسب مستوى كبيرًا من المناعة، غالبًا ما يصل إلى 90%، ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، هذه اللقاحات ضرورية منذ الولادة حتى سن 12 عامًا، حيث يظل الأطفال معرضين للإصابة ببعض الأمراض المعدية طوال هذه السنوات.



لا تزال العديد من الأمراض التي كانت منتشرة على نطاق واسع، مثل فيروس الورم الحليمي البشري، والتيتانوس، والسعال الديكي، والدفتيريا، موجودة اليوم علاوة على ذلك، لا تساعد التطعيمات في منع هذه الأمراض فحسب، بل تحمي الأطفال أيضًا من المضاعفات الصحية الشديدة.

لقاحات ضرورية لصحة طفلك لا تفوتك



لقاح BCG لمرض السل

تم استخدام لقاح Bacillus Calmette-Guérin (BCG) لأكثر من 80 عامًا وهو أحد أكثر الطرق فعالية للحماية من مرض السل لقاح BCG ضروري ويتم إعطاء هذا اللقاح عادة في غضون أيام قليلة من الولادة.

لقاح التهاب الكبد B

التهاب الكبد B هو فيروس شديد العدوى يؤثر على الكبد. ومن الأهمية بمكان إعطاء لقاح التهاب الكبد B بعد الولادة مباشرة أو خلال الأيام السبعة الأولى من الحياة لضمان الحماية المبكرة".

لقاح شلل الأطفال الفموي (OPV)

شلل الأطفال مرض معوق ويهدد الحياة. ويجب إعطاء لقاح شلل الأطفال الفموي عند الولادة أو في أقرب وقت ممكن في غضون 25 يومًا لبناء المناعة ضد هذا الفيروس الخطير".

اللقاح الخماسي

يجمع اللقاح الخماسي بين خمسة مستضدات في واحد: التهاب الكبد B، والخناق، والسعال الديكي، والتيتانوس، والمستدمية النزلية من النوع B (Hib).

"إن هذا المزيج يوفر حماية شاملة ضد الالتهابات البكتيرية الشديدة. يتم إعطاء اللقاح على ثلاث جرعات في عمر ستة وعشرة وأربعة عشر أسبوعًا.

لقاح الفيروس العجلي (RVV)

يمكن أن يؤدي الفيروس العجلي إلى ضائقة معوية خطيرة، بما في ذلك الحمى والتقلصات والقيء والإسهال، مما قد يؤدي إلى الجفاف الشديد أو حتى الموت.

يجب إعطاء لقاح الفيروس العجلي على جرعات في عمر ستة وعشرة وأربعة عشر أسبوعًا."

لقاح المكورات الرئوية المقترن (PCV)

إن لقاح المكورات الرئوية المقترن ضروري للحماية من الالتهاب الرئوي والالتهابات الرئوية الشديدة الأخرى". يتم إعطاء اللقاح على ثلاث جرعات: في عمر ستة أسابيع وأربعة عشر أسبوعًا وتسعة أشهر.

لقاح الحصبة والحصبة الألمانية (MR)

يوفر لقاح الحصبة والحصبة الألمانية الحماية ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وهما مرضان فيروسيان شديدا العدوى". يمكن أن تؤدي الحصبة إلى الحمى والطفح الجلدي والتهابات الجهاز التنفسي وفي بعض الحالات الوفاة. ويضيف أن الحصبة الألمانية، على الرغم من كونها أخف من الحصبة الألمانية، يمكن أن تؤدي إلى التهاب الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي والحمى. وعادة ما يتلقى الأطفال حقنة MR في عمر 9 إلى 12 شهرًا، بينما يتم إعطاء الثانية قبل أن يبلغ الطفل عامين.



لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV)

على عكس اللقاح الفموي، يتم حقن لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) في الجسم. جنبًا إلى جنب مع اللقاح الفموي، يحمي لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV) من تدمير فيروس شلل الأطفال".

لقاح التهاب الدماغ الياباني (JE)

"التهاب الدماغ الياباني هو مرض ينتقل عن طريق البعوض ومتوطن في أجزاء معينة من العالم، هذا اللقاح هو أحد أهم اللقاحات التي يتم إعطاؤها للأطفال في الهند لضمان سلامتهم من هذا المرض القاتل، يتم إعطاء لقاح التهاب الدماغ الياباني عادة بعد 9 إلى 12 شهرًا من الولادة، يليه جرعة معززة في عمر 1 إلى 24 شهرًا.

