شكرا لقرائتكم خبر عن خدعة البنكرياس.. ما هي ظاهرة الـ "هاني مون" لمريض السكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

14 نوفمبر من كل عام هو اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري، الذي يعد من أخطر الأمراض المزمنة في حالة عدم مصاحبته، ويصاب به البعض نتيجة حدوث خلل في وظائف البنكرياس، ويصبح غير قادر على إنتاج الأنسولين الطبيعي، ويطلب أخذ علاجات أو أنسولين لتعويض نسبة الطبيعي بالجسم.

وفي الكثير من الأحيان عند المتابعة وإجراء التحاليل الدورية لمريض السكر قد يجد تنظيم ملحوظ في نسبها، وقد تشير إلي عدم إصابة هذا الشخص بالمرض، وهذه الظاهرة يطلق عليها "هاني مون" مرض السكر، أو شهر العسل لبنكرياس مريض السكر، وبشكل عام يصاب به الأشخاص المصابون بالسكري مرحلة 1، وذلك وفقا لموقعي "healthline و medicalnewstoday".

ما هي ظاهر شهر العسل لمريض السكر؟

تعني حدوث خلل بسيط ومؤقت في عمل البنكرياس، وذلك خلال المراحل الأولية لاكتشاف الإصابة بمرض السكر، فيقوم البنكرياس بتغير مفاجيء في وظائفه، ويعمل بشكل طبيعي ويقوم بإفراز الأنسولين بالنسب الجيدة التي يحتاجها الجسم ولكنها تكون بشكل مفاجيء، وقد تتسبب في تعرض المريض لأعراض شديدة مثل الدوخة والهبوط.

وللتوضيح الأكثر شهر العسل لمريض السكر تعتبر رد فعل مضاد للبنكرياس أنه قادرا علي ضخ كميات من الأنسولين وأنه يعمل بشكل طبيعي، أو أن البنكرياس يحاول إثبات أنه عضو قادرا علي العمل بشكل طبيعي.

كيفية التعامل مع ظاهر شهر العسل لمريض السكر؟

قد يتعرض مريض السكر لبعض الأعراض عند قيام البنكرياس بضخ نسب كبيرة من الأنسولين، كالشعور بالدوخة والدوار والهبوط، وعند ظهور مثل هذه الأعراض يجب علي مريض السكر التوجه مباشرا للطبيب المتابع، الذي يقوم بخفض نسب الأنسولين، حفاظا علي المريض وتجنبه التعرض لغيبوبة سكر بسبب عمل ونشاط البنكرياس.

وأوضحت التقارير بضرورة تجنب القيام بالتالي في حالة مرور مريض السكر بفترة شهر العسل، ومنها:

- تجنب التوقفً عن استخدام الأنسولين، والذهاب للطبيب الحل لتنظيم نسب الأنسولين.

- يفضل خلال فترة شهر عسل السكري إتباع نظام غذائي خال من الجلوتين.

- يفضل الحصول على فيتامين د- خلال هذه الفترة "شهر العسل".

