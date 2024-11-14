شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الأعصاب الطرفية.. أشهرها الوخز وضعف العضلات والان مع تفاصيل الخبر

يعاني البعض من مشكلة التهاب الأعصاب الطرفية المختلفة الأشكال والدرجات والأعراض، حالة تصيب الأعصاب وتعمل على اختلالها واختلال عملها، لها الكثير من الأسباب منها أمراض مزمنة مثل السكر من النوع الثاني، كذلك المشكلات الخاصة بالصدمات والحوادث، وفقا لما أكده تقرير نشر في موقعى هيلث الطبي، وموقع كليفلاند كلينك الطبي.

ذكرت التقارير أيضا أن أشهر أعراض التهاب الأعصاب الطرفية يتمثل في:

التنميل الشديد حالة من صعوبة الإحساس في الأطراف نتيجة عدم قدرة الأعصاب على نقل الإشارات الحسية، فلا يستطيع الشعور بهذا الطرف لفترة من الوقت.

الوخز من أشهر علامات هذا الالتهاب فالأعصاب لا تستطيع نقل الإشارات وبالتالي تصبح مشوشة فيشعر الإنسان بالوخز الشديد.

عدم القدرة على التوازن الشعور بأنك لست في أفضل حالاتك

الألم أو الوجع، من أشهر الأعراض التي تظهر لمرضى التهاب الأعصاب الطرفية، فتلف الأعصاب قد يتسبب في الاعتلال الشديد في الأطراف وبالتالي يصبح الألم موجودا وبشدة، وهو ألم عصبي لا يمكنك تحديده ولكنك تشعر به.

ضعف العضلات وضعف قوة الأعصاب وضعف القبضات

تختلف الأسباب وتتشعب لمشكلة اعتلال الأعصاب الطرفية ومنها:

الأمراض المزمنة مثل مرض السكر من النوع الثاني

الأمراض المناعية، والمناعة الذاتية التي تختلف وتتشعب

الأمراض الوراثية قد تكون أحد أهم أسباب الاعتلال

الاصابة ببعض الأورام والسرطانات والعلاج منها

يمكن علاج مثل هذه الحالات من خلال العرض على المختص الذي يوضح درجه الإصابة والسبب وراءها، فعلى سبيل المثال إذا كان السبب هو الإصابة مرض السكر من النوع الثاني وتلك هي أهم مضاعفاته يكون العلاج من خلال ضبط مستويات السكر في الدم، وكذلك يمكن اللجوء لبعض أنواع العلاج لالتهاب الأعصاب الطرفي حسب درجاته مثل العلاج بالادويه والعلاج بجلسات العلاج الطبيعي والعلاج بالحركة، كلها خيارات يلجأ لها الطبيب المعالج وفقا لطبيعة الحالة والمسبب.