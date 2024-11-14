كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 14 نوفمبر 2024 10:30 صباحاً - قد تشعر معظم النساء الحوامل بمشاعر مختلطة عندما يدخل حملهن في الثلث الثالث من الحمل، ويشعرن بمزيج من الإثارة والترقب لقدوم المولود الجديد والقلق بشأن المخاض بجانب علامات الخطر التي قد تظهر بسبب اقتراب موعد الولادة.

لذلك في الثلث الثالث من الحمل، يجب أن تكوني على دراية بعدد من علامات الخطر التي قد تشير إلى أن حملك لا يسير على ما يرام وكيفية علاجها، فإذا شعرت بأن هناك خطأ ما في صحتك أو صحة جنينك، فيجب عدم تجاهل علامات الخطر إذا كانت تتداخل مع أنشطتك وأداء مهامك اليومية، إليك وفقاً لموقع "webmd" علامات الخطر في الثلث الثالث من الحمل وكيفية التعامل معها.

النزيف وصحة المشيمة

من الأفضل استشارة طبيب أمراض النساء على الفور عند حدوث النزيف - الصورة من موقع AdobeStock

النزيف خلال الثلث الأخير من الحمل له العديد من الأسباب المرضية، ولكن إذا واجهت هذه الحالة في الثلث الثالث من الحمل، فإن السبب المحتمل يرجع إلى المشيمة المنزاحة، أو انفصال المشيمة وهي حالة ينفصل فيها جزء أو كل المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة.

وفي الوقت نفسه، تحدث المشيمة المنزاحة عندما يغطي جزء أو كل المشيمة عنق الرحم، وكلتا الحالتين سوف تسببان نزيفاً.

لذا من الأفضل استشارة طبيب أمراض النساء على الفور عند المعاناة من النزيف؛ لأن هذه الحالة يمكن أن تكون علامة خطيرة في الثلث الثالث من الحمل.

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الانقباضات في بداية الثلث الثالث من الحمل

تعد إحدى العلامات الرئيسية قبل المخاض هي بداية الانقباضات التي يصاحبها بعد ذلك اتساع عنق الرحم، ولكن كوني حذرة، ففي بعض الأحيان قد تشعرين بالانقباضات عندما يكون الحمل قد دخل للتو بداية الثلث الثالث من الحمل، وتُعرف هذه الحالة بالتقلصات الكاذبة (تقلصات براكستون-هيكس)، وقد لا تؤدي هذه الأنواع من الانقباضات إلى الولادة، ولكنها تزيد من شعور الحامل بعدم الراحة لذا يجب عدم التأخر في الذهاب إلى الطبيب إذا كان حملك قد بدأ أو كان في الثلث الأخير من الحمل، وشعرت بظهور انقباضات، فهي لا تصاحبها علامات أخرى للمخاض.

الصداع وآلام المعدة

من الطبيعي أن تشعري فجأة بصداع أو آلام في المعدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، وقد يكون التعب وقلة الراحة من الأسباب الرئيسية.

ومع ذلك، يجب أخذ الأمر على محمل الجد عندما تظهر أعراض الصداع وآلام المعدة وضيق التنفس ومشاكل الرؤية، وظهور الكدمات والتورم في بعض الأجزاء من الجسم فقد تكون تلك الأعراض علامة على الإصابة بتسمم الحمل، وهو أحد مضاعفات الحمل الخطيرة لأنه يمكن أن يسبب ارتفاعاً سريعاً في ضغط الدم مصحوباً بأضرار في أعضاء الجسم.

الغثيان والقيء الشديد

الغثيان والقيء من الأعراض الشائعة جداً أثناء الحمل ومع ذلك، إذا شعرت بأن الغثيان والقيء شديدان في الثلث الثالث من الحمل، فقد يكون ذلك علامة خطر يجب أن تكوني على دراية بها؛ لذا يجب استشارة الطبيب على الفور إذا أصبح الغثيان والقيء أكثر إزعاجاً، وقد يصف الطبيب تناول بعض الأدوية أو تغيير بعض الأنماط الغذائية.

تمزق الأغشية

يعد تمزق الأغشية علامة على وجود مشكلة في الرحم - الصورة من موقع AdobeStock

يعد تمزق الأغشية علامة على وجود مشكلة في الرحم تحتاج لتدخل على الفور فعادة، ينفجر السائل الأمنيوسي عندما يقترب المخاض ولكن إذا تمزقت الأغشية قبل الولادة أو قبل الأسبوع 37 من الحمل؛ فإن الجنين يكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

على الجانب الآخر انخفاض السوائل حول الجنين يزيد من احتمالية الضغط على الحبل السري مما قد يقلل من إمدادات الجنين من العناصر الغذائية والأكسجين.

انخفاض نشاط الجنين في الرحم

انخفاض نشاط الجنين في الرحم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل يعد مؤشر خطر يجب الانتباه إليه، فقد يتميز نشاط الجنين الطبيعي بـ10 حركات أو أكثر خلال ساعتين، وعادة ما تشعر به المرأة الحامل عندما تستلقي على جانبها أما عند التوقف عن الشعور بحركة الجنين فيجب استشارة الطبيب على الفور فيعد ذلك مؤشر خطر.

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تورم الوجه واليدين والقدمين

يعد التورم الشديد في اليدين والقدمين والوجه علامة خطر أخرى في الثلث الثالث من الحمل، على سبيل المثال، التورم في اليدين يجعل من الصعب ثني الأصابع، أما تورم الوجه فقد يجعل من الصعب فتح العينين والشفتين بشكل كامل لذا يجب الانتباه إلى علامات التورم؛ لأنه قد يكون علامة على تعرض الحامل للعديد من المضاعفات الخطيرة مثل تسمم الحمل.

صعوبة في التنفس

إذا شعرت بضيق في التنفس فجأة أو لفترة طويلة، فعليك أن تكوني في حالة تأهب فقد يكون ذلك مؤشر خطر خلال الثلث الثالث من الحمل؛ لذا يجب زيارة الطبيب على الفور إذا شعرت فجأة بضيق في الحلق أو الصدر، ثم صعوبة في التنفس عند الاستلقاء؛ مثل الاضطرار إلى رفع رأسك بالوسادة أثناء النوم لأن تلك الأعراض قد تكون مؤشراً على مخاطر الإجهاض، والولادة المبكرة.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.