استشاري: الإفراط في الأكل يسبب زيادة إصابات الأطفال بالنوع الثاني من مرض السكري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد الدكتور “عبدالله الحربش” استشاري أمراض الغدد الصماء وسكري الأطفال، أن الإفراط في الأكل يسبب السمنة، مما يسبب زيادة إصابات الأطفال بالنوع الثاني من مرض السكري.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الشارع السعودي”، أن إصابة الرضع هي نوع تقريبا مستقل لحاله لأنه في الحقيقة هو شيء نادر.

وذكر: الإنسان أو الأب والأم يشوفوا أن فيه مشكلة والسبب الحقيقة أنه قد يعتبر الإصير قدامه من ناحية التبول الشديد طبيعي، نتكلم عن مثلا زيادة البول بشكل فظيع بحيث أن الدايبر والحفاظة تكون كأنها مغرقة بالمياه، لكن الرضع إذا أصيبوا بالسكر يدخلون في جفاف وحموضة بشكل سريع.

وتابع: لا يتوقع الناس أن لديهم شيء لكن ترى الحالات معدودة نادرة جدا لا يوجد شيء يعلم من الولادة إلى ستة شهر.

https://x.com/saudiatv/status/1856396314264678779?t=TuC49w-imwFa9IGcq171cg&s=19

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