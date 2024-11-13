تنتقل عبر الهواء.. “صحة القصيم” توصي بأخذ لقاح النكاف والحصبة الألمانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوصى تجمع القصيم الصحي، بأخذ لقاح MMR الثلاثي الفيروسي.

وأوضح في إنفو جرافيك نشره عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أن لقاح MMR الثلاثي الفيروسي يحمي الأطفال من الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية.

وأشار إلى أنه يتم إعطاء الجرعة عند عمر 12 شهرًا وعند دخول المدرسة، مؤكدا أنه متوفّر في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وذكر أن من الأعراض التي قد تظهر بعد أخذ اللقاح، أن يكون هناك ألم واحمرار في مكان تلقي إبرة التطعيم، وارتفاع في درجة الحرارة، بالإضافة إلى ظهور طفح جلدي بسيط، والشعور بالدوار وتعب عام في الجسم.

بدوره شددت وزارة الصحة في منطقة القصيم بأخذ لقاح الحصبة الثلاثي.

وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس: لأن صحتهم غالية علينا، بادر بتطعيم أطفالك ضد الحصبة، والنكاف، والحصبة الألمانية.

وأفادت بأن الحصبة ليست مجرد طفح جلدي بسيط، وقد تكون خطرة بالنسبة للأطفال والرضع والنساء الحوامل، بالإضافة إلى من يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

وبينت أن الحصبة تنتقل عبر الهواء من خلال عطاس الشخص المصاب ويمكنها الانتشار بسهولة وسرعة كبيرة في الأماكن المزدحمة.

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