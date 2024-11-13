كيت ميدلتون تكرم الأميرة الراحلة ديانا بطريقتها

في 9 نوفمبر، تحديداً بمهرجان الذكرى السنوي، ارتدت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، 42 عاماً، زوجاً من أقراط اللؤلؤ من كولينجوود التي كانت مملوكة ذات يوم للأميرة ديانا، كما أعادت كيت خاتم خطوبتها المصنوع من الياقوت والألماس الذي كان ملكاً لديانا ذات يوم، والذي ارتدته كيت بشكل متقطع طوال عام 2024، وذلك تكريماً لها في هذا اليوم المهم بالنسبة للعائلة المالكة البريطانية، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل حرصت على أن تواصل تكريم الأميرة الراحلة في ثاني أيام الحدث.

واليوم، قدمت كيت إيماءة أخرى إلى ديانا بارتداء إطلالة سوداء من تصميم كاثرين ووكر آند كو، أحد مصممي الأزياء المفضلين لديانا طوال حياتها.

يمكن القول إن ووكر، المصممة المفضلة لديانا، وكانت أيضاً صديقة للأميرة، وارتدت ديانا إبداعاتها منذ بداية حياتها الملكية، بما في ذلك أثناء جولتها في أستراليا مع الأمير تشارلز والأمير ويليام في عام 1983، حتى نهايتها المبكرة في عام 1997.

تشمل الأمثلة الشهيرة لتصاميم ووكر التي ارتدتها الأميرة ديانا، ما يسمى "فستان إلفيس" في نوفمبر 1989، والذي ارتدته لتقديم جائزة مصمم العام البريطاني في جوائز الموضة البريطانية في لندن، والتي لم تفز بها ووكر.

ارتدت الأميرة ديانا تصاميم ووكر، بما في ذلك في يونيو 1997، عندما ارتدت فستانَ كوكتيلْ أزرقَ ثلجياً في حفل أقيم لمزاد ملابسها في كريستيز في مدينة نيويورك.

حتى في ظهورها الرسمي الأخير قبل وفاتها بشهر، ارتدت فستاناً أحمر بحزام أثناء زيارة إلى مستشفى نورثويك بارك وسانت مارك في هاروو، ميدلسكس، إنجلترا للاحتفال بإنشاء مركز رعاية الأطفال الجديد.

في الحدث السنوي، الذي ينظمه الفيلق البريطاني الملكي، تكريماً لخدمة وتضحيات القوات المسلحة البريطانية والكومنولث، انضمت كيت ميدلتون، 42 عاماً، إلى زوجها الأمير ويليام وأفراد العائلة المالكة في مهرجان الذكرى في قاعة ألبرت الملكية في لندن، كما حضر مهرجان الذكرى الملك تشارلز، الأمير إدوارد وصوفي دوق ودوقة إدنبرة، الأميرة آن ونائب الأدميرال السير تيموثي لورانس، الأمير ريتشارد دوق غلوستر وبيرجيت دوقة غلوستر، والأمير إدوارد دوق كنت، ولكن تغيبت عن الحدث الملكة كاميلا، حيث أعلن قصر باكنغهام في وقتٍ سابق إصابتها بعدوى صدرية.

بينما يتم التخطيط لجدول أعماله للعام المقبل، يتطلع الأمير ويليام، 42 عاماً، أن تنضم زوجته كيت ميدلتون في رحلاته الملكية عام 2025، حيث قال أمير ويلز: "نأمل أن تفعل كاثرين المزيد العام المقبل، لذلك سيكون لدينا بعض الرحلات الإضافية ربما".

قد يهمك أيضــــاً:

كيت ميدلتون تستعد لحدث ملكي مهم وغياب الملكة كاميلا

كيت ميدلتون تظهر في الأحداث الرسمية لاستعادة دورها في العائلة المالكة البريطانية