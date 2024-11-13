الملكة رانيا العبدالله تستمتع بوقتها مع حفيدتها

تستمتع الملكة رانيا العبدالله بكل لحظة مع حفيدتها إيمان بنت الحسين وبالمرحلة الجديدة من حياتها كجدة بطريقة مميّزة لا تعيقها عن ممارسة مهامها الملكية.وفي احدث ظهور لها، شاركت متابعيها على انستغرام بصورة عفوية مع حفيدتها، وظهرت فيها الملكة وهي تحمل الطفلة الصغيرة بيديها بينما تجري محادثة عبر اللابتوب لاتمام اجتماع عبر تطبيق التواصل بالفيديو (زووم).

وبدت الملكة رانيا في غاية السعادة والعفوية وهي تهتم بالطفلة التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وارفقت الصور بتعليق عفوي كتبت فيه "أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي".

تفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور ونالت إعجاب الآلاف من متابعيها، وجذبت تفاعلاً كبيراً وسيلاً من التعليقات الايجابية التي تتغزل بالملكة وبتلقائيتها وأناقتها الدائمة في كل المناسبات، متمنيين لها وللطفلة العمر المديد والسعادة.

يذكر أن ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة استقبلا طفلتهما الاولى قبل نحو ثلاثة أشهر واختارا لها اسم الأميرة ايمان، ونقلا حينها كافة التفاصيل خلال تواجدهما في المستشفى ولحظة خروجهما منها بكل شفافية، وتعمدا إظهار وجه الطفلة بشكل طبيعي أمام الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

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