شكرا لقرائتكم خبر عن هذا النوع من الدقيق خيار جيد لبداية يومك فى وجبة الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

أنواع الدقيق كثيرة ومتشعبة، منها الصحي ومنها الغني بالألياف ومنها غير الصحي على الإطلاق، وفقا لتقرير نشر في موقعى هيلث وويب ميد، فإن الدقيق الأبيض خيار غير جيد لإدخاله في غذائك اليومي خاصة خلال الوجبات التي تبدأ بها يومك، فضلا عن أن سعراته الحرارية عالية للغاية كما أنه غير سهل الهضم ويسبب النهم والجوع ويستبب في الشراهة والرغبة في تناول المزيد من الطعام، كما يسبب السمنة ويرفع مستوى السكر الدم لدى الكثيرين.

وفي المقابل هناك نوعيات من الدقيق تكون صحية ومفيدة مثل الدقيق القمح الكامل، ودقيق الذره، وأخيرا دقيق الشوفان، وعلى الرغم من أن دقيق الشوفان سعراته الحرارية ليست منخفضة للغاية كما يعتقد البعض ولكنه له من الفوائد الصحية الكثير التي تجعلها من أفضل أنواع الدقيق، من أهم تلك الفوائد:

دقيق الشوفان يحتوي على نسبة عالية للغاية من الألياف التي تشارك بالشبع لأطول فترة ممكنة كما تشعرك بالامتلاء عند تناولها مما يجعلك لا ترغب في تناول المزيد من الطعام لساعات طويلة

هذا النوع من الدقيق يأخذ وقتا في التمثيل الغذائي وفي امتصاص العناصر منه في المعدة هذا ما يجعله قابعا في المعدة لأكثر وقت ممكن مما يجعلك شاعرا بالشبع لفترة طويلة

لا يرفع دقيق الشوفان نسبة السكر في الدم بشكل كبير وبالتالي فان القليل منه المضاف إلى وجبتك الصباحية أو المسائية أو حتى وجبة الغذاء يفيد وبشدة في تحسين وظائف الجسم

يعزز من امتصاص العناصر الغذائية في الطعام

يحسن من عملية الهضم والألياف التي بها تقاوم أية مشكله إخراجيه مثل الإمساك وبالتالي فدقيق الشوفان لا يسبب الإمساك بل يحسن من حركية المعدة وحركية المستقيم

يساعد دقيق الشوفان أيضا عند إدخاله في الأنظمة الغذائية الهادفة لإنقاص الوزن على التخلص من الوزن الزائد ونجاح انظمة الدايت الهامة والضرورية للحفاظ على جسم رشيق

ينصح بثلاث ملاعق من الشوفان أو دقيق الشوفان الحبه الكاملة في الوجبة الواحدة، ويعد بديلا مميزا للخبز الأبيض ويمكن صنع الخبز منه خبزا صحيا مشبعا غنيا بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائيه.