شكرا لقرائتكم خبر عن في تقلبات الطقس.. الملابس المناسبة لو خارج الصبح أو بليل والان مع تفاصيل الخبر

مع تقلبات الطقس قبل دخولنا لفصل الشتاء والشعور صباحا بلسعات البرد صباحا وحرارة الشمس البسيطة ظهرا ثم العودة للبرد ليلا، نحتاج معرفة طبقات الملابس المناسبة فى هذا الطقس لكل وقت من أوقات اليوم.

وفقا لموقعTODAY قد يؤدي ارتداء ملابس غير مناسبة للطقس غير المستقر إلى تعقيد الأمور عندما لا تعرف ماذا تتوقع، ولكن بناء خزانة ملابس تحتوي على قطع انتقالية أمر ضرورة فى التقلبات الجوية.

قد يجلب الانتقال من الصيف إلى الخريف مجموعة فريدة من التحديات، ولكن نصائح وحيل هذه التقنية سوف تساعدك على التألق بأزيائك الخريفية بأناقة.

طبقة فوق طبقة

يعد ارتداء طبقات من الملابس أحد العناصر الأساسية لأزياء الخريف، فمع تقلب درجات الحرارة طوال اليوم، يتيح لك ارتداء طبقات من الملابس التكيف مع الظروف الباردة.

ابدأئ بقميص أو بلوزة خفيفة الوزن بأكمام طويلة كأساس وأضيفي فوقها سترات صوفية أو حتى سترات رسمية.

الألوان الترابية

لا تكتمل أزياء الخريف بدون لوحة ألوان غنية وأرضية، يمكن أن تشمل هذه الألوان درجات الألوان الدافئة مثل البرتقالي الداكن والأحمر والأخضر الزيتوني ودرجات مختلفة من اللون البني.

ارتداء الأوشحة للحصول على التدفئة ليلا

لا تعد الأوشحة والقبعات مجرد أدوات عملية للتدفئة؛ بل إنها أيضًا إكسسوارات رائعة للموضة. اختاري الأوشحة بألوان مكملة لملابسك، أو اختاري وشاحًا منقوشًا لإضفاء لمسة مميزة.

جرب الجلد

يُعد الجينز المصنوع من الجلد من القطع الأساسية يمكن أن تكون من القطع الأساسية في خزانة ملابسك في فصل الخريف، يمكن أن تضيف السترة الجلدية لمسة راقية إلى أي زي.

ارتد معطف خفيف للخريف

يعد المعطف الدافئ الجميل من الأشياء الضرورية لموسم الخريف، سواء كان معطفًا كلاسيكيًا أو معطفًا مريحًا من الفرو الصناعي أو معطفًا منفوخًا كبير الحجم، فإن ملابسك الخارجية لا يجب أن تبقيك دافئًا فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تعبر عن أسلوبك، جرب أنماطًا مختلفة للعثور على ما يناسب أسلوبك الفردي بشكل أفضل.

