أسباب تضخم القلب عند الأطفال وحديثي الولادة وهل يمكن علاجه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:19 صباحاً - يصاب الأطفال بتضخم القلب استجابةً لبعض الحالات المرضية المختلفة التي تؤثر على القلب، مثل قصور وأمراض صمامات القلب والعديد من اضطرابات القلب الأخرى، ويمكن أن يصاب الطفل بتورم في قلب الطفل في بطين القلب الأيسر أو الأيمن أو كليهما. يمكن أن يصاب الطفل بتضخم القلب بسبب أمراض القلب الخلقية والتهاب عضلة القلب.

فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث لاين" أسباب تضخم القلب عند الطفل وكيفية تشخيصه وعلاجه

أسباب تضخم القلب عند الأطفال

يصاب الطفل بتضخم القلب بسبب قصور القلب واعتلال عضلة القلب - الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن يصاب الطفل بتضخم القلب نتيجة لبعض الحالات المرضية وهي كالتالي:.

أمراض القلب الخلقية، بما في ذلك تشوهات الحاجز البطيني، وضيق الأبهر، ورباعية فالو.

التهابات القلب، مثل التهاب الشغاف.

تلف القلب بسبب الالتهابات الفيروسية، مثل الفيروس المعوي والفيروس المضخم للخلايا (CMV).

التهاب عضلة القلب.

قصور القلب الاحتقاني.

اعتلال عضلة القلب.

فقر الدم الشديد.

انخفاض مستويات البوتاسيوم (نقص بوتاسيوم الدم).

العوامل الوراثية الموروثة من أفراد العائلة.

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أعراض تضخم القلب عند الأطفال

يمكن أن تختلف أعراض تضخم القلب لدى الأطفال اعتمادًا على عمر الطفل، وسبب تضخم القلب وشدة حالة القلب ومع ذلك، فإن تضخم القلب في كثير من الأحيان لا يسبب أعراضًا واضحة. إليك بعض الأعراض التي قد تظهر عند الأطفال المصابين بتضخم القلب وهي كالتالي:

صعوبة التنفس.

الخمول والتعب.

ألم صدر.

السعال ونزلات البرد.

اضطراب نبضات القلب.

فقدان الوزن أو توقف النمو.

الإغماء أو الدوخة.

يصبح لون الجلد شاحبًا أو مزرقًا (زرقة)، خاصة على الشفاه وأطراف الأصابع.

يجب على الآباء الانتباه إلى التغيرات في سلوك طفلهم أو صحته، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب أو غيرها من الأسباب التي تشكل خطر التسبب في تضخم القلب.

تشخيص تضخم القلب عند الأطفال

يمكن تشخيص تضخم القلب عند الأطفال من خلال بعض الفحوصات - الصورة من موقع Freepik

يمكن تشخيص تضخم القلب عند الأطفال من خلال الفحوصات التالية من قبل الطبيب، وهي كالتالي:

فحص جسدي يتضمن الاستماع إلى أصوات القلب والرئة للبحث عن ضربات القلب غير الطبيعية، أو نفخات القلب أو غيرها من أعراض تضخم القلب.

يتضمن الاستماع إلى أصوات القلب والرئة للبحث عن ضربات القلب غير الطبيعية، أو نفخات القلب أو غيرها من أعراض تضخم القلب. أسئلة حول التاريخ الطبي للطفل، بما في ذلك الأعراض التي يعاني منها وعوامل الخطر المحتملة والتاريخ العائلي المتعلق بأمراض القلب.

للطفل، بما في ذلك الأعراض التي يعاني منها وعوامل الخطر المحتملة والتاريخ العائلي المتعلق بأمراض القلب. اختبارات الدم ووظائف الكلى، و الغدة الدرقية، وعلامات الالتهاب التي قد تساهم في تضخم القلب.

ووظائف الكلى، و الغدة الدرقية، وعلامات الالتهاب التي قد تساهم في تضخم القلب. اختبار مخطط القلب يمكن أن يساعد في الكشف عن اضطرابات ضربات القلب عند الأطفال وعلامات الضغط على القلب.

يمكن أن يساعد في الكشف عن اضطرابات ضربات القلب عند الأطفال وعلامات الضغط على القلب. تصوير القلب يمكن استخدام أنواع مختلفة مثل التصوير الشعاعي للصدر (الأشعة السينية)، أو مخطط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب)، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، لمعرفة حجم القلب ووظيفته .

يمكن استخدام أنواع مختلفة مثل التصوير الشعاعي للصدر (الأشعة السينية)، أو مخطط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية للقلب)، أو التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب، لمعرفة حجم القلب ووظيفته . اختبارات الإجهاد القلبي لتقييم مدى كفاءة وظائف القلب أثناء النشاط البدني ويمكن أن يساعد هذا الفحص أيضًا في تحديد سبب أعراض تورم القلب عند الأطفال.

لتقييم مدى كفاءة وظائف القلب أثناء النشاط البدني ويمكن أن يساعد هذا الفحص أيضًا في تحديد سبب أعراض تورم القلب عند الأطفال. خزعة للقلب في بعض الحالات، إذا كان سبب تضخم القلب غير مؤكد وكان هناك حاجة إلى تشخيص أكثر تفصيلاً، فيمكن للطبيب إجراء خزعة القلب.

علاج تضخم القلب عند الأطفال

يعتمد التعافي من تضخم القلب على السبب الكامن وراء هذه الحالة. فيما يلي أهم العلاجات للأطفال الذين يعانون من تضخم القلب.

تناول الأدوية

هناك العديد من الأدوية المستخدمة لعلاج تضخم القلب عند الرضع والأطفال، مثل الأدوية المدرة للبول والتي تعمل على تقليل كمية تدفق الدم وذلك حتى لا يتحمل القلب عبئًا ثقيلًا ويمكنه ضخ الدم بشكل أفضل بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبعض الأدوية الأخرى أن تساعد قلب الطفل على النبض بشكل أبطأ، ولكن بقوة بحيث يحافظ على إيقاعه عند ضخ الدم.

عملية جراحية

على الرغم من أن الأطفال الذين يعانون من تضخم القلب لا يزالون صغارًا جدًا، إلا أنهم يضطرون أحيانًا إلى الخضوع لعملية جراحية مفتوحة لإصلاح الأوعية الدموية غير الطبيعية لدى الأطفال وقد يُنصح الطفل أيضًا بالخضوع لعملية جراحية لتغيير شرايين القلب.

في الحالات الشديدة، قد يحتاج الأطفال أو الرضع الذين لديهم قلب متضخم إلى الخضوع لعملية زراعة القلب ويتم تزويدهم بقلب صناعي يساعد على ضخ الدم.

تغذية الطفل

ولا تقل التغذية أهمية في علاج تضخم القلب عند الأطفال وعادة، يتم مساعدة الأطفال الذين يعانون من هذه الحالة على تناول الطعام باستخدام أنبوب أنفي معدي، وهو أنبوب يتم إدخاله من الأنف ويتصل مباشرة بالمعدة ويمكن من خلال هذا الأنبوب إعطاء الطفل طعاماً سائلاً ذو سعرات حرارية مرتفعة

في كثير من الحالات، يمكن علاج تصخم القلب لدى الأطفال أو السيطرة عليه باستخدام العلاج المناسب، لذلك يعد التشخيص والعلاج المبكر ضروريين.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.