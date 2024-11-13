شكرا لقرائتكم خبر عن لو الفرح قرب.. هذه أهمية الفحوصات قبل الزواج والان مع تفاصيل الخبر

الفحوصات قبل الزواج ليست رفاهية كما يعتقد البعض، بل إنها ضرورة حتمية لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج، أهمية هذه الخطوة يوضحها تقرير نشر في موقع bocahindonesia مؤكدًا على أنه تساعد على:

الكشف المبكر عن مشكلات العقم وعلاجها مبكرًا أيضًا

الحصول على الإرشادات السليمة لأوقات الحمل والتخطيط السليم له

يحمى من انتقال الأمراض الخطيرة والوراثية ومحاولة العلاج أو التعامل مع المشكلات المرضية العائلية في التاريخ الوراثى

الحصول على التطعيمات والعلاجات المطلوبة والتي يحتاجها الزوجان بشكل مناسب وتحمى من المشكلات المرضية المستقبلية

فحص شامل للطول والوزن، وكذلك الكشف عن ضربات القلب، وسلامة الهضم ومشكلات التنفس المختلفة

الفحص المبكر عن العقم ومشكلات الحمل

فحوصات خاصة بالنساء، مثل فحص المبايض والرحم، وفحص الثدى، واختبار مجرى البول.

فحوصات تخص الرجال: فحص غدد الذكورة، وهرمونات الذكورة، وتحاليل الخصوبة، فضلاً عن جودة الحيوانات المنوية.

فحوصات شاملة لأمراض الدم، ونسب الهرمونات

تحاليل البول والبراز

وظائف الكلى والكبد

الأمراض المعدية

فحوصات الأمراض الوراثية

اختبارات السكر في الدم

أما عن أهم أنواع هذه الفحوصات

ونصح التقرير بضرورة الاهتمام بالمتابعة الجيدة بعد الكشف عن أية مشكلات مرضية خلال الفحص، وضرورة الحرص على إجراء هذه الفحوصات بشكل فعال وجيد، وذلك للإستفادة مستقبلا من الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، وكذا الاطمئنان على الصحة العامة.