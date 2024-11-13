لا داعي للقلق فهذا هو سبب حركة الجنين الزائدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:19 صباحاً - تعتبر حركات الجنين الطبيعية علامة على أن الجنين يتمتع بصحة جيدة، بينما الحركات غير الطبيعية تشير إلى أن الطفل يتعرض للضغط أو قد تكون هناك مشاكل أخرى في الرحم، ففي بعض الأحيان يمكن أن يتحرك الجنين بنشاط كبير دون سبب واضح.

فيما يلي وفقًا لموقع "هيلث لاين" أسباب حركة الجنين الزائدة أثناء الحمل وكيفية حساب حركات الجنين

هل من الطبيعي أن يتحرك الجنين بكثرة؟

يمكن الشعور بحركات الجنين في الأسبوع 18 - الصورة من موقع Freepik

عادة ما تبدأ النساء الحوامل في الشعور بحركات الجنين أو ركلاته عندما يصل حملهن إلى 18 أسبوعًا وتعد حركة الجنين النشطة أمرًا طبيعيًا ولا توجد أحكام محددة لمقدار الحركة التي يجب أن يقوم بها الجنين يوميًا

لذلك، قد تشعر كل امرأة حامل بحركات الجنين بشكل مختلف، فهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تتسبب في تحرك الجنين بنشاط كبير، ولا داعي للقلق طالما أن الزيادة في حركة الجنين لا تحدث فجأة.

ومع ذلك، حاولي التعرف على أنماط حركة جنينك، ففي بعض الأحيان يكون الجنين أكثر نشاطاً في الليل، ولكن هناك أيضاً من يكون أكثر نشاطاً في الصباح، ومع ذلك إذا تغير نمط حركة الجنين بشكل كبير، اتصلي بطبيبك على الفور.

تعرفي إلى المزيد حول متى تشعر الحامل بحركة الجنين؟

أسباب كثرة حركة الجنين أثناء الحمل

تزداد حركات الجنين مع زيادة عمر الحمل، وقد تشعر كل امرأة حامل بحركات الجنين بشكل مختلف، وقد تنتج الأجنة من نفس العمر أيضًا أعدادًا مختلفة من الحركات. فيما يلي عدة أسباب لكثرة تحرك الجنين.

الحمل بالتوائم

كلما زاد عدد الأجنة التي تحملها الأم، قد يكون تكرار حركات الجنين أكثر تكرارًا فقد تشعر معظم النساء الحوامل بتوأم بحركات الجنين بشكل مبكر وذلك لأن الجنين يتحرك بشكل أكثر نشاطًا لتقاسم المساحة في الرحم.

لذلك، عند مقارنة الحمل بتوأم مقارنة بالحمل بجنين واحد في نفس عمر الحمل، ستشعر النساء الحوامل بتوأم بحركات جنينية أكثر.

حامل بطفلك الثاني

عندما تكونين حاملاً بطفل ثانٍ، ستصبح الأم أكثر حساسية لحركات الجنين لأنها مرت بتجربة مماثلة وبهذه الطريقة، ستشعر الأم أن جنينها يتحرك بشكل أكثر نشاطًا مما كان عليه في حالات الحمل السابقة.

كما أن حساسية الأم للشعور بحركات الجنين ستجعلها تشعر بقدوم الحركات بسرعة أكبر بدءًا من الأسبوع 16 من الحمل.

الفواق الجنيني

السبب التالي لحركة الجنين بنشاط كبير هو الفواق الجنيني وهذه حالة طبيعية تشير إلى عملية نضوج رئتي الجنين وتحديداً الحجاب الحاجز.

عادة ما يتم الشعور بحركات الجنين بسبب الفواق في نفس المكان كل يوم وعادة ما تكون الركلات أكثر ليونة، ولكنها متكررة.

ومع ذلك، يجب على الأمهات مراجعة الطبيب على الفور إذا تعرضن للفواق عندما يدخل الطفل نهاية الثلث الثالث من الحمل؛ لأنه يمكن أن يشير في الواقع إلى وجود مشكلة في الجنين.

كبر حجم الجنين

سيزداد حجم الجنين مع تقدم عمر الحمل، وستحتاج الحامل إلى مساحة أكبر للحركة لذلك، قد تشعر بحركات الجنين بشكل متكرر أكثر من ذي قبل، ويعد من الطبيعي أيضًا أن يتحرك الجنين بنشاط أكبر مع اقتراب المخاض ويعد من الطبيعي أن تشعر الحوامل بالقلق إذا انخفضت حركة الجنين في نهاية الحمل، لذلك يجب زيارة طبيب أمراض النساء على الفور في حالة انخفاض حركة الجنين.

نظام غذائي صحي

من المهم تلبية الاحتياجات الغذائية للحامل حتى ينمو الجنين - الصورة من موقع Freepik

النساء الحوامل اللاتي يحصلن على نظام غذائي متوازن سيكون لديهن نمو أفضل للجنين ويمكن أن يكون هذا أيضًا سببًا لحركة الجنين بنشاط كبير.

من المهم تلبية الاحتياجات الغذائية خلال فترة الحمل حتى يتمكن الجنين من النمو بشكل جيد ويصبح أكثر نشاطًا، ويمكن للحوامل تناول الأطعمة أو المشروبات التي يمكن أن تسبب زيادة حركات الجنين عن طريق تناول الكافيين أثناء الحمل؛ لأن الكافيين قد يجعل الجنين يتحرك بشكل أكثر نشاطًا ومع ذلك، فهذه ليست علامة على صحة الجنين لأنه لا ينصح بالكافيين للنساء الحوامل.

ربما تودين التعرف على أهم أطعمة وفيتامينات لتنشيط حركة الجنين

تطور دماغ الجنين

إن نمو الجنين سيكون مصحوبًا أيضًا بزيادة في قدرة دماغ الجنين على التعرف على البيئة المحيطة.

على سبيل المثال، عند دخول الثلث الثالث من الحمل، يمكن للجنين أن يبدأ في سماع الأصوات من الخارج والاستجابة لها من خلال الحركة ولهذا السبب عندما تكون الأم في غرفة صاخبة جدًا، قد يتحرك الجنين بشكل أكثر نشاطًا.

كيفية حساب حركات الجنين

عندما يدخل عمر الحمل الأسبوع 28، ستصبح حركات الجنين أكثر تكرارًا، لذا عليك البدء بإحصاء حركات الجنين لمعرفة ما إذا كان نمو طفلك في الرحم طبيعيًا أم لا.

اختاري الوقت الذي يتحرك فيه الطفل بنشاط في رحمك مثل، بعد تناول الطعام الحلو أو المشروبات الباردة أو بعد ممارسة النشاط البدني، ولكن عادة ما يتحرك الأطفال في الرحم بنشاط من الساعة 9.00 ليلاً إلى الساعة 01.00 صباحًا.

يتم حساب حركات الجنين عن طريق تسجيل الوقت الذي يستغرقه جنينك للقيام بـ 10 حركات و ستشعرين بهذه الحركات العشر خلال ساعتين أو أقل، حسب كل جنين لذا يمكنك القيام بذلك يومياً لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تغييرات مهمة في أنماط حركة جنينك

إذا لم يكن هناك 10 حركات لجنينك لمدة ساعتين، فحاولي مرة أخرى بعد بضع ساعات وإذا لم تكن هناك علامات، يجب عليك استشارة طبيب أمراض النساء على الفور فقد تحتاجين أيضًا إلى استشارة طبيب التوليد إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في أنماط حركة طفلك في الرحم، لمدة 3-4 أيام.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.