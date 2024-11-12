شكرا لقرائتكم خبر عن عدوى جلدية خطيرة قد تصيبك أثناء الذهاب لصالة الجيم.. تدابير وقائية والان مع تفاصيل الخبر

حذر الخبراء من عدوى جلدية خطيرة قد تصيبك أثناء الذهاب لصالة الجيم، حيث إنه يمكن لعدوى سعفة القدم، أن تنتشر عن طريق المشي حافي القدمين أو استخدام معدات غير نظيفة مثل المقابض والأوزان، بحسب موقع "تايمز ناو".

وفقًا للخبراء، فإن سعفة القدم هي واحدة من أكثر أنواع العدوى الفطرية شيوعًا التي تسببها الفطريات الجلدية، وتزدهر في البيئات الدافئة والمظلمة والرطبة مثل غرف تبديل الملابس في صالة الألعاب الرياضية والأحذية الرياضية المليئة بالعرق، وتسبب قدم الرياضي وحكة الفخذ.

في حين تؤدي قدم الرياضي إلى ظهور بثور بيضاء متقشرة ومثيرة للحكة على أقدامهم، فإن حكة الفخذ تسبب بقع حمراء مؤلمة وحكة في منطقة الفخذ، يمكن أن تسبب جميع أنواع سعفة القدم دوائر حمراء متقشرة في أي مكان من جسمك، بما في ذلك ذراعيك وساقيك ووسطك.

كيف تنتشر عدوى سعفة القدم في صالة الألعاب الرياضية؟

في صالة الألعاب الرياضية، يمكن لأي نوع من العدوى - بما في ذلك سعفة القدم - أن ينتشر عن طريق المشي حافي القدمين أو استخدام معدات غير نظيفة مثل المقابض والأوزان.



كما أن المناطق المشتركة مثل غرف الساونا والمقاعد التي يتم فيها مشاركة المناشف تشكل مخاطر جسيمة بسبب الرطوبة واحتمالية ملامسة الجلد.

نظرًا لأن سعفة الرأس، والتي تبدأ عادةً كبقع مسطحة ومتغيرة اللون، تزدهر في درجات الحرارة الأكثر دفئًا، فإن العدوى معرضة بشكل خاص للانتقال في المرافق المشتركة مثل صالة الألعاب الرياضية بسبب انتشار ملامسة الجلد للسطح ووجود الرطوبة.

علامات وأعراض عدوى سعفة الرأس

تظهر أعراض عدوى سعفة الرأس عادةً بعد أربعة إلى 14 يومًا من ملامسة الجلد للفطريات التي تسبب سعفة الرأس. تتضمن بعض العلامات:

قشور أو لويحات دائرية الشكل

بقع مسطحة ذات حدود مستديرة مرتفعة

حكة وجفاف الجلد

تساقط الشعر أو بقع صلعاء في المنطقة المصابة

كيف يمكنك منع عدوى سعفة الرأس في صالة الألعاب الرياضية؟

وفقًا للخبراء، فإن الوقاية من الإصابة بالسعفة تتضمن:

تغيير الجوارب والملابس الداخلية يوميًا أو بشكل متكرر إذا أصبحت رطبة أو متسخة

الاستحمام فورًا بعد ممارسة الرياضات أو التمارين الرياضية التي تتطلب الاحتكاك الجسدي

ارتداء الصنادل أو أحذية الاستحمام في المسبح وفي غرف تبديل الملابس العامة والاستحمام

تجفيف بشرتك جيدًا بعد الاستحمام، وخاصة بين أصابع قدميك

تجنب مشاركة المناشف أو مناشف الوجه أو الأغطية أو الملابس أو الأمشاط أو غيرها من أدوات النظافة الشخصية

غسل الملابس والأغطية والمناشف في الماء الساخن والمنظفات

تطهير الأسطح بالمبيض أو البخاخات

غسل اليدين جيدًا

الآثار طويلة المدى للسعفة

على الرغم من أن الإصابة بالسعفة قد لا تعرض جهاز المناعة لديك للخطر أو تضعف وظيفته، إلا أن العدوى المتكررة تسبب تلفًا دائمًا للجلد مثل ترقق الجلد والبقع الخشنة وتغيرات التصبغ.

وفقًا للأطباء، فإن الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة مثل مرض السكري أو نقص الفيتامينات هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المتكررة.