شكرا لقرائتكم خبر عن الالتهاب السحائي .. اختبارات مهمة وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب السحائي هو عدوى نادرة ولكنها خطيرة تصيب السحايا (الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي)، ويحدث الالتهاب السحائي عادة بسبب فيروس أو بكتيريا، وفي بعض الأحيان يكون سببه فطريات، ويصيب الأطفال بشكل أكثر شيوعًا. والالتهاب السحائي البكتيري هو حالة طبية طارئة . والتشخيص المبكر والعلاج أمران حيويان، وفي كثير من الأحيان لا يكون من الممكن التمييز بين الالتهاب السحائي الفيروسي والبكتيري من خلال الأعراض وحدها وفقا لما نشره موقع healthdirect.

تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في التشخيص ما يلي:

فحوصات الدم

البزل القطني ، والذي يتضمن إدخال إبرة في قاعدة العمود الفقري لأخذ عينة من السائل المحيط بالدماغ والعمود الفقري

فحص التصوير المقطعي المحوسب أو فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ

كيف يتم علاج التهاب السحايا؟



عادةً ما يتم إدخال الأشخاص المصابين بالالتهاب السحائي إلى المستشفى. ويعتمد العلاج على نوع العدوى التي تسببت في الالتهاب السحائي.

الالتهاب السحائي الفيروسي

لا يوجد علاج محدد للالتهاب السحائي وعادة ما يتحسن المرضى مع الحصول على قسط كبير من الراحة والسوائل.

يمكن استخدام أدوية تسكين الألم ، مثل الباراسيتامول ، لتخفيف الصداع والحمى.

لا يتم علاج الالتهاب السحائي الفيروسي بالمضادات الحيوية لأن المضادات الحيوية ليست فعالة ضد الأمراض الفيروسية.

الالتهاب السحائي البكتيري

الالتهاب السحائي البكتيري هو حالة طبية طارئة تحتاج إلى علاج فوري.

سوف تحصل على المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

الالتهاب السحائي الفطري

يتم علاج الالتهاب السحائي الفطرى الناتج عن الفطريات بالأدوية المضادة للفطريات.

هل يمكن الوقاية من الالتهاب السحائي ؟



إذا كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب بمرض الالتهاب السحائي ، فقد يتم إعطاؤك المضادات الحيوية لتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

يمكنك تقليل خطر الإصابة بالعدوى بشكل عام إذا اتبعت ممارسات النظافة الجيدة التالية:

اغسل يديك بانتظام.

لا تشارك زجاجات المشروبات أو الأكواب أو أدوات المائدة.

العطاس في مرفقك.

قم برمي المناديل في سلة المهملات مباشرة بعد الاستخدام واغسل يديك.

من المهم أن نحرص على تلقي التطعيمات الروتينية للأطفال للوقاية من العدوى الخطيرة مثل الالتهاب السحائي. كما تتوفر لقاحات إضافية اختيارية ضد بعض سلالات مرض المكورات السحائية.

لقاحات الالتهاب السحائي

التطعيم هو أفضل وسيلة حماية لك ضد مرض الالتهاب السحائي. وهناك لقاحات مختلفة لأنواع مختلفة من المرض (A، B، C، W وY).

يمكن إجراء التطعيم باستخدام لقاحات السحايا B و ACWY من عمر 6 أسابيع.

يجب على أي شخص يرغب في حماية نفسه من مرض السحايا أن يتحدث إلى طبيبه بشأن الحصول على التطعيم.

يُنصح بالتطعيم ضد السحايا في الحالات التالية:

الأطفال والرضع والمراهقون والشباب

المدخنون

مسافرون

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة تزيد من خطر الإصابة بمرض الالتهاب السحائي

عمال المختبرات الذين يعملون مع البكتيريا المسببة لمرض الالتهاب السحائي