شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفاتها تصل لتلف فى المخ.. أنواع عدوى الالتهاب السحائي والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص المصابين بالالتهاب السحائي الجرثومي بتسمم الدم ، وهي حالة خطيرة للغاية وتحتاج إلى علاج فوري، وفي بعض الأحيان، يمكن أن يسبب الالتهاب السحائي مشاكل خطيرة أو طويلة الأمد، مثل تلف في المخ ، فقدان السمع ، النوبات أو الصرع ، ويمكن أن يسبب الالتهاب السحائي في بعض الأحيان مضاعفات أخرى، مثل المشاكل التعليمية والسلوكية، وفقا لما نشره موقع healthdirect

والتهاب السحايا هو عدوى نادرة ولكنها خطيرة تصيب السحايا (الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي)، ويحدث الالتهاب السحائي عادة بسبب فيروس أو بكتيريا، وفي بعض الأحيان يكون سببه فطريات، ويصيب الأطفال بشكل أكثر شيوعًا. والالتهاب السحائي البكتيري هو حالة طبية طارئة . التشخيص المبكر والعلاج أمران حيويان، وفي كثير من الأحيان لا يكون من الممكن التمييز الالتهاب السحائي الفيروسي والبكتيري من خلال الأعراض وحدها.

تشمل الاختبارات التي يمكن أن تساعد في التشخيص ما يلي:

فحوصات الدم

البزل القطني ، والذي يتضمن إدخال إبرة في قاعدة العمود الفقري لأخذ عينة من السائل المحيط بالدماغ والعمود الفقري

فحص التصوير المقطعي المحوسب أو فحص التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ

وعادةً ما يتم إدخال الأشخاص المصابين بالالتهاب السحائي إلى المستشفى. ويعتمد العلاج على نوع العدوى التي تسببت في الالتهاب السحائي.

الالتهاب السحائي الفيروسي

لا يوجد علاج محدد للالتهاب السحائي وعادة ما يتحسن المرضى مع الحصول على قسط كبير من الراحة والسوائل.

يمكن استخدام أدوية تسكين الألم ، مثل الباراسيتامول ، لتخفيف الصداع والحمى.

لا يتم علاج الالتهاب السحائي الفيروسي بالمضادات الحيوية لأن المضادات الحيوية ليست فعالة ضد الأمراض الفيروسية.

الالتهاب السحائي البكتيري

الالتهاب السحائي البكتيري هو حالة طبية طارئة تحتاج إلى علاج فوري.

سوف تحصل على المضادات الحيوية لعلاج العدوى.

الالتهاب السحائي الفطري

يتم علاج الالتهاب السحائي الفطرى الناتج عن الفطريات بالأدوية المضادة للفطريات.