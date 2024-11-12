شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الالتهاب السحائى وأعراضه ومن الأكثر عرضة لخطر العدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب السحائى هو التهاب المنطقة المحيطة بالمخ والحبل الشوكي (السحايا)، ويطلق عليه أحيانًا التهاب السحايا الشوكي، تحمي السحايا المخ والحبل الشوكي من الإصابة، وتحتوي على الأعصاب والأوعية الدموية والسوائل الواقية (السائل الدماغي الشوكي)، ويمكن أن تسبب الأمراض المعدية، مثل الفيروسات والبكتيريا، والحالات غير المعدية، مثل السرطان أو إصابات الرأس، الالتهاب السحائى، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

ما هو الالتهاب السحائى الشوكي؟

الالتهاب السحائى الشوكي هو اسم آخر لالتهاب السحايا، وهو التهاب السحايا المحيطة بالمخ والحبل الشوكي.

ما هو التهاب السحايا العقيم؟

التهاب السحايا العقيم هو أي حالة من حالات التهاب السحايا حيث تكون نتيجة اختبار السائل المحيط بالمخ والعمود الفقري سلبية للبكتيريا وهذا يعني أن البكتيريا المسببة لالتهاب السحايا يصعب نموها أو أن حالة التهاب السحايا لديك لا تسببها البكتيريا، والسبب الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا العقيم هو العدوى الفيروسية.

ما الفرق بين التهاب السحايا والتهاب الدماغ؟

الفرق بين التهاب السحايا والتهاب الدماغ هو مكان الالتهاب. التهاب السحايا هو التهاب في البطانة الواقية للدماغ والحبل الشوكي والتهاب الدماغ هو التهاب في الدماغ نفسه.

من هم المعرضون لخطر متزايد للإصابة بالالتهاب السحائى؟

يمكن أن يزيد عمرك ومكان إقامتك أو سفرك وبعض الحالات الصحية من خطر إصابتك بالتهاب السحايا.

أنت معرض لخطر أكبر للإصابة بالتهاب السحايا إذا كنت:

-أقل من 5 سنوات. حوالي 70٪ من جميع حالات التهاب السحايا الجرثومي تؤثر على الأطفال دون سن 5 سنوات.

-لديك جهاز مناعي ضعيف. قد يكون لديك جهاز مناعي ضعيف إذا كنت تعيش مع فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان، إذا تلقيت عملية زرع عضو أو نخاع عظم أو إذا كنت تتناول أدوية تقمع جهاز المناعة لديك.

-تعيش في بيئة جماعية، مثل السكن الجامعي.

-تعاني من تسرب السائل النخاعي.

-ليس لديك طحال أو لديك طحال تالف.

-تعيش في أو تسافر إلى أماكن تنتشر فيها الأمراض المعدية التي تسبب التهاب السحايا.

- الإصابة بعدوى مزمنة في الأنف والأذن، أو الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية أو عدوى دموية واسعة النطاق.

- الإصابة بإصابة في الرأس، أو إصابة في الدماغ أو إصابة في النخاع الشوكي.

- الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي.

- الإصابة باضطراب تعاطي الكحول.

أعراض الالتهاب السحائى

قد تختلف أعراض الالتهاب السحائى عند الأطفال عنها عند الأطفال والبالغين، في التهاب السحايا الجرثومي، قد تظهر الحمى والصداع وتيبس الرقبة فجأة وقد تتفاقم حالتك بسرعة.

أعراض الالتهاب السحائى عند الأطفال والبالغين

تيبس الرقبة.

الغثيان أو القيء.

الحساسية للضوء (رهاب الضوء).

الارتباك.

نقص الطاقة (الخمول)، أو النعاس الشديد أو صعوبة الاستيقاظ.

نقص الشهية.

بقع صغيرة مستديرة تشبه الطفح الجلدي (بقع حمراء).

أعراض إضافية لالتهاب السحايا الأميبي

قد تعاني من أعراض إضافية لالتهاب السحايا الأميبي بعد أيام قليلة من ظهور الأعراض الأولية:

الهلوسة.

فقدان التوازن.

نقص الانتباه أو التركيز.

علامات وأعراض الالتهاب السحائى عند الأطفال

قد لا يعاني طفلك من نفس أعراض التهاب السحايا التي يعاني منها البالغون (مثل الصداع وتيبس الرقبة والغثيان) وقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان يعاني منها بالفعل، تتضمن بعض علامات الالتهاب السحائى التي يمكنك البحث عنها عند الأطفال ما يلي:

-انتفاخ "بقعة طرية" (اليافوخ) على رأس الطفل.

-سوء التغذية.

-النعاس أو صعوبة الاستيقاظ من النوم.

-انخفاض الطاقة أو بطء الاستجابة (الخمول).