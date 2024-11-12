شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: أحماض "أوميجا 3" و"أوميجا 6" قد تحمي من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن الإكثار من تناول الأحماض الدهنية "أوميجا 3" و"أوميجا 6"، التي توجد في زيت السمك، قد يساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن الدراسة، التي أجراها فريق بحثي مشترك من جامعات كورنيل وجورجيا وفاندربيلت في الولايات المتحدة، شملت تحليل بيانات لأكثر من 250 ألف شخص، حيث وجدت علاقة بين تناول "الدهون الصحية" وتراجع احتمالات الإصابة بعدد من أنواع السرطان.



وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من أحماض "أوميجا 3"، الموجودة في بعض الأسماك والحبوب والمكسرات والمكملات الغذائية التي تحتوي على زيت السمك، تكون احتمالات إصابتهم بسرطان الرئة والقولون والمعدة، بالإضافة إلى الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي، أقل بشكل ملحوظ.



وقال أحد أعضاء فريق البحث "إن هذه النتائج تشير إلى ضرورة أن يركز الشخص العادي على تضمين المزيد من الأحماض الدهنية الصحية في نظامه الغذائي اليومي".